Libreville : Élisabeth Moreno, invitée d’honneur des DIWAA 2026

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Élisabeth Moreno, ancienne présidente-directrice générale de Lenovo France et ex-dirigeante des activités de HP en Afrique, sera l’invitée d’honneur de la quatrième édition des DIGIeWOMEN Awards Africa (DIWAA). Un rendez-vous fixé au 18 décembre 2026 au Palais des Congrès de Libreville, qui promet de marquer un tournant pour l’écosystème numérique du continent.

Pionnière au sein d’un univers tech longtemps réservé aux hommes, Élisabeth Moreno a bâti son parcours chez des géants comme Orange, Dell, Lenovo et Hewlett-Packard. Cette expertise managériale, couplée à un engagement sans faille pour la diversité, l’a menée jusqu’au gouvernement français en tant que ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Désormais investie dans l’accompagnement des dirigeants et l’économie inclusive, elle incarne une vision moderne du pouvoir décisionnel.

À Libreville, cette figure inspirante animera une masterclass exclusive intitulée « Leadership stratégique, entrepreneuriat et transmission : diriger et bâtir un héritage ». Suivie d’un déjeuner d’affaires privé, cette rencontre réunira ministres, chefs d’entreprise et décideurs de tous horizons pour aborder les défis de la transformation technologique.

L’Afrique centrale au cœur de l’innovation

Initiés par DIGIeWOMEN SCHOOL, les DIWAA récompensent les femmes et les organisations qui transforment la société par le biais du numérique. Cette quatrième édition, parrainée par Nina Abouna, Commissaire Générale aux Expositions du Gabon, et co-organisée avec l’ARCEP, bénéficie également du soutien exceptionnel de Francisca Tatchouop Belobe, commissaire de l’Union africaine, en qualité de présidente d’honneur.

Mais l’ambition dépasse la simple soirée de gala. L’événement s’accompagne de la Semaine DIWA, un vaste programme d’apprentissage déployé dans neuf capitales africaines, de Dakar à Kinshasa en passant par Casablanca. IA, cybersécurité, e-commerce : des centaines de jeunes et de femmes bénéficieront d’ateliers pratiques destinés à renforcer leur autonomie économique.

Un carrefour continental du leadership féminin

La grande soirée du 18 décembre viendra couronner ces efforts en attribuant notamment le prix de la Femme Digitale Africaine de l’Année. En réunissant décideurs politiques, capitaines d’industrie et talents émergents, Libreville s’impose plus que jamais comme la capitale éphémère mais stratégique de l’inclusion et de l’audace technologique en Afrique.