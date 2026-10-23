Agasa : 1 159 produits phytosanitaires périmés retirés du marché à Franceville

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a procédé au retrait de 1 159 produits phytosanitaires périmés dans un établissement de distribution à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Cette opération, menée par les équipes de la délégation provinciale de l’agence à la suite d’un audit de conformité, vise à prévenir les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation de produits dont les dates de validité sont dépassées. Elle remet également en lumière la nécessité de renforcer les contrôles sur les produits commercialisés auprès des populations.

La surveillance des circuits de distribution constitue un enjeu majeur pour la protection des consommateurs et des utilisateurs de produits phytosanitaires. À Franceville, les agents de l’AGASA ont identifié un important stock de produits dont les dates de péremption étaient dépassées. Cette découverte, effectuée dans le cadre d’un audit de conformité, a conduit au retrait des articles concernés afin d’éviter leur commercialisation ou leur utilisation.

Un contrôle de conformité à l’origine du retrait

Selon les informations communiquées par l’AGASA dans le cadre de sa campagne AGASA 9 Provinces, l’opération a permis d’identifier et de retirer précisément 1 159 produits phytosanitaires périmés. Ces produits, généralement destinés à la protection des cultures contre les organismes nuisibles, nécessitent des conditions rigoureuses de conservation et d’utilisation. L’agence n’a toutefois pas précisé la nature exacte des substances concernées, leur quantité en volume ou en poids, ni l’identité de l’établissement contrôlé. Les informations publiées ne permettent pas non plus de déterminer depuis combien de temps ces produits étaient périmés ou s’ils avaient déjà été vendus.

L’utilisation de produits phytosanitaires au-delà de leur date de validité peut soulever des problèmes de sécurité, notamment lorsque leur stabilité chimique ou leur efficacité ne sont plus garanties. Les risques varient cependant selon les substances, les conditions de stockage et les modalités d’utilisation. Au-delà des utilisateurs directs, la manipulation et l’élimination de ces produits exigent des précautions particulières afin de limiter les risques de contamination des sols et des ressources en eau. Le retrait du circuit commercial constitue ainsi une mesure préventive, mais son efficacité dépend également du traitement réservé aux produits saisis.

Renforcer la surveillance des circuits de distribution

Cette intervention illustre l’importance des audits de conformité dans les établissements commercialisant des produits potentiellement dangereux. Elle souligne également la responsabilité des distributeurs dans le suivi des dates de péremption et la gestion de leurs stocks.

Reste désormais à connaître les suites administratives de cette opération, notamment les modalités de destruction ou de traitement des produits retirés et les éventuelles mesures prises à l’encontre de l’établissement concerné. Pour l’AGASA, le défi sera de maintenir des contrôles réguliers afin que la protection sanitaire ne repose pas uniquement sur des interventions ponctuelles.