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Sous-vêtements en coton : la matière qui laisse respirer votre intimité 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 10h13min
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Image illustrative © D.R.
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La question des sous-vêtements adaptés constitue une véritable préoccupation pour les professionnels de la santé. À ce propos, une gynécologue, dans un article publié en septembre 2021 par 20 Minutes, explique que pour préserver la santé des zones intimes et leur permettre de respirer correctement, certaines matières sont à privilégier, notamment le coton. En matière de sous-vêtements, cette fibre naturelle apparaît comme l’option idéale, suivie de près par la soie.

Portés quotidiennement aussi bien par les femmes que par les hommes, les sous-vêtements jouent un rôle important dans l’hygiène corporelle et le confort intime. Toutefois, les spécialistes alertent sur la nécessité de choisir des dessous conçus dans des tissus adaptés, mais également sur l’importance de la coupe. Et pour cause, les matières synthétiques peuvent favoriser l’apparition d’irritations cutanées, d’infections ou encore de mycoses. De plus, un sous-vêtement trop serré peut provoquer des frottements et agresser la peau. Dès lors, une question se pose, quelles matières faut-il réellement privilégier pour préserver la santé des parties intimes ?

Des matières naturelles recommandées par les gynécologues

Du point de vue gynécologique, le coton et la soie figurent parmi les matières les plus recommandées. Ces tissus naturels permettent aux zones intimes de mieux respirer et limitent la prolifération des bactéries ainsi que des champignons. À l’inverse, les spécialistes déconseillent fortement les sous-vêtements fabriqués en lycra ou dans d’autres matières synthétiques. En effet, ces tissus empêchent une bonne circulation de l’air et créent une sorte de microclimat chaud et humide, favorable au développement des bactéries et des infections. 

Des recommandations qui méritent d’être prises très au sérieux pour préserver le bien-être et la santé des parties génitales. Allant plus loin, les gynécologues recommandent également de changer régulièrement de sous-vêtements, notamment en cas de forte transpiration, où un changement au moins une fois par jour est fortement conseillé. Cependant, pour les personnes ne souffrant ni de mycoses ni d’infections, particulièrement chez les femmes, il est possible de porter une culotte en tissu naturel. 

Celui ci est accompagnée d’un protège-slip régulièrement changé, tout en conservant la même culotte durant deux jours. Par ailleurs, durant la nuit, plusieurs spécialistes déconseillent le port de sous-vêtements afin de permettre aux zones intimes de mieux respirer et de limiter davantage la prolifération des bactéries et des champignons. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 10h13min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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