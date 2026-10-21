Gabon : «l’obligation de résultats» comme mot d’ordre du gouvernement réaménagé

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Réuni mardi 20 octobre 2026 à Libreville pour son tout premier Conseil interministériel sous l’ère de la Vᵉ République, le gouvernement a reçu des directives claires de sa hiérarchie. Présidée par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, cette première prise de contact solennelle a fixé la feuille de route et le ton d’une mandature placée sous le signe du pragmatisme.

Dès l’ouverture des travaux, l’accent a été mis sur la responsabilité individuelle et collective des ministres. S’adressant à ses collègues, Hermann Immongault a tenu à rappeler la portée du choix présidentiel : « La confiance accordée par le chef de l’État implique un engagement sans réserve et une obligation de résultats ».

Dans un contexte sociopolitique exigeant, cette adresse résonne comme une mise en garde bienveillante mais ferme. Pour l’exécutif, l’heure n’est plus aux promesses, mais à la concrétisation des engagements pris devant la nation.

Capitaliser sur l’existant sans tout réinventer

Rappelant le fonctionnement institutionnel et les méthodes de travail attendues de chacun, le Vice-président du Gouvernement a insisté sur un principe d’action fondamental : la continuité de l’État. Évitant le piège de la rupture dogmatique, il a exhorté les membres du gouvernement à s’inscrire dans le prolongement des efforts déjà entrepris. « Il ne s’agit pas de repartir de zéro, mais de consolider les acquis et de poursuivre les chantiers engagés par les prédécesseurs », a-t-il précisé.

Cette approche pragmatique vise à répondre aux attentes pressantes des populations, de plus en plus impatientes de voir leurs conditions de vie s’améliorer grâce à des réalisations concrètes et visibles au quotidien.

Priorité à l’action et à la solidarité

Pour mener à bien cette mission, la rigueur, l’exemplarité, la maîtrise des procédures et le respect scrupuleux des biens publics ont été érigés en règles d’or. Conscient des lourdeurs administratives qui ont pu freiner certains chantiers prioritaires par le passé, le chef de séance a appelé à un changement radical de culture opérationnelle. « L’impératif est désormais d’agir pour les résorber plutôt que de multiplier les justifications », a martelé Hermann Immongault.

Enfin, ce premier rendez-vous de travail s’est conclu sur une invite à la cohésion. Face à la magnitude des défis socio-économiques du Gabon, le gouvernement devra faire preuve d’une solidarité sans faille, matérialisée par un dialogue permanent, de la concertation et une meilleure coordination interministérielle. Les bases sont posées ; il reste désormais à transformer les orientations en actes.