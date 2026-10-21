Gabon-FMI : le défi de la clarification de la dette publique

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D’après une circulaire gouvernementale, citée par le site Zonebourse.com le 19 octobre 2026, Libreville examine actuellement les conclusions de l’audit de sa dette publique en étroite collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce travail d’évaluation, qui pourrait encore faire l’objet de révisions, constitue le prérequis indispensable pour obtenir un nouvel accord de financement stratégique d’ici la fin de l’année 2026.

L’initiative remonte au premier semestre, lorsque le Gabon a formellement sollicité l’appui du FMI en mars, avant d’engager un audit approfondi en juin pour dresser un inventaire précis de ses engagements financiers et de ses arriérés intérieurs. Si de premières conclusions publiées en septembre laissaient entrevoir un niveau de dette globale inférieur aux prévisions initiales, les données actualisées réévaluent la situation matérielle.

Comme le rapporte Zonebourse.com, la circulaire indique que le volume global des arriérés a progressé pour atteindre 1 198,8 milliards de francs CFA (environ 2,06 milliards de dollars) à la mi-2026, contre 1 094,6 milliards enregistrés à la fin de l’année 2025.

La pression des arriérés extérieurs et multilatéraux

La détérioration du profil d’endettement est particulièrement visible sur le front extérieur. Les arriérés dus aux créanciers internationaux sont montés à 437,3 milliards de francs CFA. Dans le détail, China Exim concentre une créance substantielle de 176,7 milliards de francs CFA, tandis que les bailleurs multilatéraux cumulent 92,4 milliards de francs CFA de défauts temporaires.

Un signal d’alarme est également tiré concernant la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), filiale de la Banque mondiale : les impayés auprès de l’institution sont réapparus, alors même que les autorités gabonaises les avaient pourtant intégralement apurés en mars 2025.

L’incertitude d’un calendrier contraint

Face à ces contraintes budgétaires, le gouvernement espère sceller un accord au niveau des services du FMI d’ici la fin de l’année 2026. Les discussions entre les deux parties doivent s’intensifier lors des Assemblées annuelles à Bangkok, avant la venue d’une mission d’évaluation sur le sol gabonais.

Néanmoins, la prudence reste de mise. La circulaire gouvernementale prévient explicitement qu’il n’existe aucune garantie quant à la concrétisation du programme dans le calendrier escompté. L’enjeu est de taille : le précédent accord au titre de la facilité élargie de crédit s’est achevé en juillet 2024 de manière inachevée, avec seulement deux revues validées sur la durée du programme. Libreville doit désormais convaincre ses partenaires de la rigueur de sa trajectoire financière.