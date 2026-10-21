A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon-FMI : le défi de la clarification de la dette publique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 12h22min
1 769 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Ecouter l'article

D’après une circulaire gouvernementale, citée par le site Zonebourse.com le 19 octobre 2026, Libreville examine actuellement les conclusions de l’audit de sa dette publique en étroite collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce travail d’évaluation, qui pourrait encore faire l’objet de révisions, constitue le prérequis indispensable pour obtenir un nouvel accord de financement stratégique d’ici la fin de l’année 2026.

L’initiative remonte au premier semestre, lorsque le Gabon a formellement sollicité l’appui du FMI en mars, avant d’engager un audit approfondi en juin pour dresser un inventaire précis de ses engagements financiers et de ses arriérés intérieurs. Si de premières conclusions publiées en septembre laissaient entrevoir un niveau de dette globale inférieur aux prévisions initiales, les données actualisées réévaluent la situation matérielle.

Comme le rapporte Zonebourse.com, la circulaire indique que le volume global des arriérés a progressé pour atteindre 1 198,8 milliards de francs CFA (environ 2,06 milliards de dollars) à la mi-2026, contre 1 094,6 milliards enregistrés à la fin de l’année 2025.

Canal_octobre

La pression des arriérés extérieurs et multilatéraux

La détérioration du profil d’endettement est particulièrement visible sur le front extérieur. Les arriérés dus aux créanciers internationaux sont montés à 437,3 milliards de francs CFA. Dans le détail, China Exim concentre une créance substantielle de 176,7 milliards de francs CFA, tandis que les bailleurs multilatéraux cumulent 92,4 milliards de francs CFA de défauts temporaires.

Un signal d’alarme est également tiré concernant la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), filiale de la Banque mondiale : les impayés auprès de l’institution sont réapparus, alors même que les autorités gabonaises les avaient pourtant intégralement apurés en mars 2025.

L’incertitude d’un calendrier contraint

Face à ces contraintes budgétaires, le gouvernement espère sceller un accord au niveau des services du FMI d’ici la fin de l’année 2026. Les discussions entre les deux parties doivent s’intensifier lors des Assemblées annuelles à Bangkok, avant la venue d’une mission d’évaluation sur le sol gabonais.

Néanmoins, la prudence reste de mise. La circulaire gouvernementale prévient explicitement qu’il n’existe aucune garantie quant à la concrétisation du programme dans le calendrier escompté. L’enjeu est de taille : le précédent accord au titre de la facilité élargie de crédit s’est achevé en juillet 2024 de manière inachevée, avec seulement deux revues validées sur la durée du programme. Libreville doit désormais convaincre ses partenaires de la rigueur de sa trajectoire financière.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 12h22min
1 769 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Guinée Equatoriale : le pays entend éradiquer le paludisme à l’horizon 2030

21 octobre 2026 à 11h29min

Gabon : Anges Kevin Nzigou défie Ali Bongo de rentrer au pays pour revendiquer la présidence du PDG

21 octobre 2026 à 11h21min

Gabon : l’Agasa se déploie sur le numérique avec Nexus 

21 octobre 2026 à 11h13min

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, le verdict du TAS attendu fin novembre

21 octobre 2026 à 11h09min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page