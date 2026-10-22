Loi de Finances 2027 : Thierry Minko défend un budget en forte hausse devant les députés

Ecouter l'article

Ce mercredi 21 octobre 2026, la Commission des Finances de l’Assemblée nationale a auditionné le ministre de l’Économie, des Finances et de la Dette, Thierry Minko, épaulé par la ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono. Il était question lors de cette séance de procéder à la présentation et la défense des grandes orientations du projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2027, sur fond d’arbitrages budgétaires rigoureux et d’impératifs de soutenabilité financière.

Devant la représentation nationale, le grand argentier de l’État a exposé un cadrage macroéconomique en nette expansion. Le projet de budget général s’équilibre en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA, franchissant un palier historique. Cette enveloppe affiche une hausse substantielle de 727,9 milliards par rapport aux 5 495,2 milliards fixés dans la loi de finances rectificative de 2026.

Sur cet ensemble, les dépenses effectives du budget général s’élèvent à 3 647,1 milliards de FCFA, traduisant des réajustements marqués d’une mission ministérielle à l’autre. Si la gestion des finances publiques connaît une légère contraction à 148,8 milliards de FCFA et que les dépenses transversales chutent de 442,3 à 301,2 milliards, d’autres postes progressent nettement. C’est le cas des engagements de l’État, dont les dotations grimpent à 800,1 milliards de FCFA, tandis que les dépenses de pensions et de prestations sociales demeurent scrupuleusement sanctuarisées.

L’efficacité de la dépense et la dette en ligne de mire

L’exposé gouvernemental a très vite cédé la place à un débat sans concession avec les parlementaires. Plusieurs députés ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à l’opportunité de certaines rallonges budgétaires au regard des capacités d’absorption réelles des ministères. L’honorable Armel Boubindji a notamment interpellé le ministre sur le faible taux d’exécution de plusieurs crédits antérieurs, s’interrogeant ouvertement sur la logique consistant à réclamer davantage de moyens là où l’argent peine à être dépensé.

La trajectoire des finances publiques s’est retrouvée au cœur des échanges sous l’impulsion du député Yannick Mefane, préoccupé par l’envolée des engagements du pays. Les projections évoquées lors des travaux situent le ratio de la dette publique à un niveau critique de 94 % du PIB en 2027. Face à ce chiffre alarmant, le gouvernement devra rassurer la commission sur ses mécanismes de maîtrise des emprunts tout en poursuivant le financement des priorités économiques et sociales de la Nation.