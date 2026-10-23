Libreville : il vend un terrain puis cambriole son propre acquéreur

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Une affaire pour le moins insolite vient de défrayer la chronique judiciaire dans la capitale gabonaise. Selon les informations rapportées par le quotidien national L’Union ce 23 octobre 2026, un individu sans emploi âgé de 43 ans, nommé Éric K., se retrouve au cœur d’un contentieux hallucinant avec un ressortissant malien, Keita M. Le vendeur, après avoir encaissé le fruit d’une transaction immobilière, est accusé d’avoir volé son propre client.

L’origine du litige remonte à la vente d’une parcelle de 136m2 située au quartier Derrière-l’École normale supérieure (ENS) pour la somme de 5 millions de francs CFA. L’acte avait pourtant été dûment scellé par un huissier de justice en présence de plusieurs témoins. Cependant, quelques mois après avoir dilapidé l’intégralité du pactole, Éric K. est revenu à la charge pour exiger 20 millions de francs CFA supplémentaires à l’acheteur.

Devant le refus catégorique de Keita M., le vendeur véreux n’a pas hésité à traîner l’acquéreur devant les tribunaux à six reprises, sans jamais obtenir gain de cause.

Effraction, cambriolage et cavale manquée

Face à ces échecs juridiques répétés, le mis en cause a fini par basculer dans la criminalité directe. Le 10 février 2026, Éric K. s’est introduit par effraction au domicile de sa victime pour y dérober deux rouleaux de câbles électriques d’une valeur estimée à 11 000 FCFA. Une plainte déposée début août au Parquet a rapidement été transmise aux officiers de police judiciaire (OPJ) de la Brigade nord de Gros-Bouquet.

Bien que convoqué à deux reprises par les enquêteurs les 14 et 19 août, le suspect a délibérément choisi de faire la sourde oreille. Sa cavale a finalement pris fin au mois de septembre dans le quartier Charbonnages, où il a été interpellé à la suite d’un signalement donné par la victime elle-même.

Un récidiviste bien connu de la justice

À l’issue de sa garde à vue et de son défèrement, le tribunal lui a accordé une liberté provisoire assortie d’une interdiction stricte de s’approcher du domicile de Keita M., dans l’attente de son jugement en comparution immédiate.

Ce n’est pas le premier démêlé judiciaire d’Éric K. avec cette même victime. Il avait déjà purgé un mois de détention à la prison centrale de Gros-Bouquet pour une précédente affaire d’escroquerie visant le même ressortissant malien, avant d’être élargi le 12 mai 2025.