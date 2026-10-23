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Gabon : des manuels imposés, mais toujours pas de cours en langues vernaculaires 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 8h02min
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Des élèves lors des épreuves du CEP © D.R.
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Alors que la rentrée 2026-2027 s’est définitivement installée, le programme scolaire interroge. Pour cause, la présence de manuels sur les langues maternelles dans les listes de fournitures mais qui, jusqu’à lors, sont toujours fermés. Une situation que de nombreux parents d’élèves pointent du doigt alors que le premier trimestre de l’année scolaire tire à sa fin. 

Dans les listes de fournitures de plusieurs établissements primaires publics, étaient inscrits des manuels de langue Ipunu, Nzebi ou Fang achetés pour les apprenants qui font leur entrée dans le cycle primaire. En effet, les classes de première année sont les plus concernées. Pourtant, alors que le premier Palier du programme tire à sa fin, aucun cours encore dispensés.  « Ils nous ont opposés d’acheter ces livres pour que nos enfants débutent les cours. Mais où sont ces cours aujourd’hui ? » , fustige Koundi, parent d’élèves. 

À quand l’effectivité des cours en langues maternelles ? 

S’ils sont bel et bien demandés et aussi achetés par les parents d’élèves, il reste que ceux-ci n’ont pas encore débuté l’apprentissage dans les écoles. Un retard qui trouve sa justification dans plusieurs raisons. « Pour le moment nous n’avons pas encore commencé à dispenser les cours en langues maternelles car il y a beaucoup de nos enfants qui n’ont pas les manuels », a confié un chef d’établissement sous réserve d’anonymat. Ce qui pose une question essentiel, l’état, par le canal du ministère de l’éducation nationale ne peut-il pas, distribuer les manuels dans les établissements ? 

Canal_octobre

Pourtant, lors de l’entrée des manuels Super Efficace dans le programme pédagogique, les autorités avaient procéder ainsi pour permettre aux apprenants de bien démarrer l’année. Et pour les parents, il a permi de réduire le coût de la facture de rentrée scolaire. Et ces cours se veulent d’ailleurs un moyen non négligeable de renforcer l’attachement des plus jeunes à leurs origines.Alors que l’année scolaire 2026-2027 est déjà entamée, devra-t-on assister à une nouvelle année sans cours effectifs de langues maternelles alors que les manuels sont déjà disponibles et pour la plupart acheté ? 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 8h02min
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