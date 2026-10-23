Port-Gentil : la baignade tragique d’un adolescent conduit deux jeunes en prison

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Un drame survenu au bord de l’océan prend une tournure judiciaire particulièrement sombre dans la capitale économique gabonaise. Plusieurs mois après la noyade de D. H., un adolescent âgé de 14 ans, l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) de l’Ogooué-Maritime a interpellé un groupe de jeunes issus de son entourage direct.

Les faits remontent au 21 février dernier. Ce jour-là, une bande de sept adolescents vivant au quartier PG2 et âgés de 14 à 17 ans décide d’aller se baigner en mer. Mais la partie de plaisir vire rapidement au cauchemar. D. H. ne rejoindra jamais son domicile. Selon les déclarations de ses camarades, le jeune garçon aurait été subitement emporté par les vagues. Ces derniers affirment avoir tenté de lui porter secours, en vain, avant de quitter les lieux.

Attitudes suspectes et silence troublant

C’est l’attitude du groupe à la suite de la disparition qui a vivement éveillé les soupçons des enquêteurs. À aucun moment les jeunes n’ont alerté la famille de la victime ni les secours. Plus grave encore, certains d’entre eux ont sciemment menti à la mère éplorée en prétendant avoir croisé son fils récemment dans le quartier, lui faisant miroiter qu’il était toujours en vie.

Pendant ce temps, des rumeurs et des confidences gênantes sur les circonstances réelles du drame ont commencé à circuler de bouche à oreille au quartier PG2. Parvenues aux oreilles des forces de l’ordre, ces informations ont poussé la Police judiciaire à intervenir et à procéder à l’interpellation de la bande.

Écroués à la prison du Château

Les investigations menées ont permis de retrouver et d’identifier formellement la dépouille de D. H. dans une maison de pompes funèbres de la place.

Déférés lundi dernier devant le parquet du tribunal de première instance de Port-Gentil, deux des jeunes impliqués ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison centrale, dite prison du Château. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les responsabilités exactes de chaque membre de ce groupe dans cette tragique affaire.