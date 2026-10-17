Gabon : Edgard Moukoumbi siffle la fin de la tolérance face à l’immigration illégale

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Face aux défis sécuritaires émergents et à la nécessité de réguler les flux migratoires, le gouvernement entend durcir le ton tout en réaffirmant ses engagements internationaux. Dans une interview exclusive accordée à l’Agence gabonaise de presse (AGP) ce vendredi 16 octobre 2026, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a présenté la feuille de route visant à protéger le territoire et à préserver l’ordre public.

Au cœur des préoccupations gouvernementales se trouve la vulnérabilité de la côte gabonaise, véritable porte d’entrée pour divers trafics illicites. Pour y faire face, les autorités prévoient de déployer des dispositifs technologiques et humains plus conséquents.

« Notre façade maritime fait de toute la zone côtière une zone sensible qu’il convient de sécuriser en renforçant les moyens de surveillance pour stopper les entrées clandestines », a déclaré le ministre avec fermeté. Cette vigilance accrue aux frontières physiques s’accompagnera d’un contrôle plus rigoureux sur l’ensemble du territoire national.

Hospitalité réaffirmée et intransigeance face au crime

Tout en prônant la fermeté, Edgard Moukoumbi a tenu à effectuer une distinction claire entre les travailleurs étrangers respectueux des règles et les éléments perturbateurs. Le Gabon entend conserver sa tradition d’accueil envers ceux qui participent activement à son essor économique, tout en sévissant contre la délinquance organisée. « Au-delà des frontières, un travail d’identification doit être mené à l’intérieur du pays. Le Gabon a besoin des Gabonais comme des expatriés qui apportent leur force de travail pour construire le pays, nous devons continuer à les accueillir dignement », a précisé le membre du gouvernement.

Avant d’ajouter immédiatement un avertissement solennel. « En revanche, ceux qui constituent une menace pour la sécurité publique, entraînent la jeunesse dans la délinquance et fragilisent notre vivre-ensemble seront traités dans le cadre rigoureux de la loi. Nous nous concerterons avec les ambassades établies sur le territoire pour convenir des procédures applicables après présentation des faits. », a-t-il martelé.

État de droit et démantèlement des réseaux mafieux

Afin d’éviter tout malentendu sur les intentions des forces de l’ordre, le ministre a insisté sur la dimension juridique et institutionnelle de cette offensive. L’objectif affiché demeure la protection des institutions et la sauvegarde de la paix sociale, loin de toute stigmatisation aveugle.« Il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières, mais du respect de la souveraineté et de l’État de droit », a martelé Edgard Moukoumbi.

« Le Gabon ne saurait devenir une passoire pour le grand banditisme. Nous allons ajuster les textes et intensifier la lutte contre le crime organisé en traquant et en démantelant les réseaux mafieux, qui opèrent depuis l’étranger ou sur le sol national. », a-t-il indiqué. Par cette prise de parole, le ministère de l’Intérieur fixe un cap net, celui de moderniser le cadre législatif et intensifier la présence policière pour assurer la sérénité des populations civiques.