Coopération Gabon–France : le dossier Eramet s’invite à la présidence de la République

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience, le mercredi 21 octobre 2026 à Libreville, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), les échanges ont notamment porté sur les dernières décisions du conseil d’administration du groupe minier français Eramet et sur les perspectives de transformation locale du manganèse. Une rencontre qui intervient dans un contexte où le Gabon entend accroître la valeur ajoutée de ses ressources minières et renforcer les retombées économiques de leur exploitation.

La transformation locale du manganèse demeure l’un des principaux enjeux de la politique industrielle gabonaise. Alors que le pays dispose d’importantes ressources minières exploitées notamment par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe Eramet, les autorités souhaitent développer davantage les activités industrielles sur le territoire national. C’est dans ce contexte que le chef de l’État s’est entretenu avec le diplomate français, à l’occasion d’une audience consacrée à plusieurs questions de coopération bilatérale, mais également à l’actualité française et aux orientations du groupe Eramet. Si la nature précise des décisions prises par son conseil d’administration n’a pas été détaillée dans le compte rendu rapporté par l’AGP, leur évocation au plus haut niveau de l’État souligne l’importance du dossier minier dans les relations économiques entre Libreville et Paris.

La transformation du manganèse au centre des échanges

Selon les informations publiées le 21 octobre 2026 par l’Agence gabonaise de presse, citant un communiqué de la présidence de la République, « Au cours de cette rencontre, sur le plan industriel, les échanges ont porté sur la transformation du manganèse au Gabon. Cette ambition devrait, selon la présidence, accroître la valeur ajoutée créée localement et renforcer la contribution des ressources minières au développement national ».

Cette orientation pose la question de la place du Gabon dans la chaîne de valeur du manganèse. Au-delà de l’extraction et de l’exportation du minerai, le développement d’activités de transformation sur le territoire national pourrait permettre de conserver une part plus importante de la richesse produite. Une telle évolution suppose néanmoins des investissements industriels conséquents, un approvisionnement énergétique fiable, des infrastructures logistiques adaptées et une visibilité suffisante pour les opérateurs économiques.

Des emplois et des débouchés attendus pour les entreprises locales

L’AGP rapporte également un autre passage du communiqué présidentiel précisant que « Les retombées attendues concernent notamment la création d’emplois qualifiés, le développement de formations adaptées aux besoins industriels et l’ouverture de nouveaux débouchés pour les entreprises locales ». Ces perspectives placent la formation professionnelle et l’intégration des entreprises gabonaises parmi les conditions essentielles d’une industrialisation susceptible de bénéficier à l’économie nationale.

La création d’une véritable chaîne de valeur locale ne dépend toutefois pas uniquement de l’installation d’unités de transformation. Elle implique également le développement de compétences techniques, l’accès des sous-traitants nationaux aux marchés industriels et la capacité des entreprises locales à satisfaire aux exigences de qualité et de compétitivité. À ce stade, les informations communiquées ne précisent ni les investissements envisagés ni le calendrier d’éventuels nouveaux projets.

Les décisions d’Eramet, un dossier stratégique à clarifier

La référence aux dernières décisions du conseil d’administration d’Eramet constitue l’un des éléments importants de cette audience. Le groupe français occupe une place majeure dans l’exploitation du manganèse gabonais à travers Comilog. Ses orientations industrielles et financières peuvent donc avoir des conséquences sur l’activité minière, l’emploi, la sous-traitance et les perspectives de transformation du minerai au Gabon.

Si la présidence présente cette rencontre comme une étape dans le renforcement de la coopération économique et industrielle entre les deux pays, plusieurs interrogations demeurent sur la portée concrète des décisions évoquées. Leur contenu, leurs éventuelles implications pour les activités d’Eramet au Gabon et les engagements susceptibles d’en découler n’ont pas été rendus publics dans les éléments relayés par l’AGP. Pour les autorités gabonaises, l’enjeu sera désormais de faire correspondre les ambitions de transformation locale du manganèse à des décisions industrielles mesurables, capables de produire des emplois et de la valeur ajoutée sur le territoire national.