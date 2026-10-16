ARCEP : 19 responsables démis de leurs fonctions, un profond renouvellement de l’administration du régulateur

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Le Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026 a acté la cessation des fonctions de 19 directeurs et directeurs adjoints de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ces responsables sont remis à la disposition de leurs administrations d’origine, selon le communiqué officiel. Une décision d’une ampleur inhabituelle qui soulève des interrogations sur la continuité administrative, les motivations de cette réorganisation et les orientations futures du régulateur gabonais des télécommunications.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes connaît un important mouvement au sein de son administration. À l’issue du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le gouvernement a annoncé la fin des fonctions de 19 responsables occupant des postes de direction et de direction adjointe. Cette mesure intervient dans un contexte où la régulation du secteur des télécommunications constitue un enjeu majeur pour la qualité des services, la concurrence entre opérateurs et la protection des consommateurs.

Dix-neuf responsables concernés par la décision

Dans son communiqué final, le Conseil des ministres indique expressément qu’« il est mis fin aux fonctions des Directeurs et Directeurs Adjoints, et remis à leur administration d’origine » les responsables concernés. Parmi eux figurent notamment Jean-Marc Mba Ndong, Hissene Dickson Amond-Ntollo, Kowiyou Safiou, Régis Ondo Moro, Ghislain Lassy Tchikaya, Nazaire Moudoungani Lingombe et Stéphane Christian Jocktane-E-Womba.

La liste comprend également Joseph Ambounda, Jacques Ntoutoume, Christopher Christian Lasseny, Parfait Eyi, Christian Nzengue Pegnet, René-Pierre Favre, Rick Jeremy Alila Sungu et Augustin Joachim Yves Ambamani. Quatre femmes sont aussi concernées : Marie-Thérèse Yoba épouse Renamy, Huguette Sylviane Wora épouse Rembangouet, Belinda Ngokila et Ariane Ankambi Lenkoulou épouse Nzambi. Le communiqué mentionne par ailleurs le départ à la retraite de trois autres responsables, dont Placide Mbina, précédemment directeur.

Une réorganisation dont les motivations restent inconnues

Si l’ampleur de cette décision est significative, le communiqué gouvernemental ne fournit aucune explication particulière sur les raisons ayant conduit à mettre fin aux fonctions de ces responsables. Il ne fait état d’aucune faute professionnelle, sanction disciplinaire ou procédure administrative à leur encontre. Leur remise à disposition des administrations d’origine ne saurait donc être assimilée, en l’état, à une mesure punitive.

Cette distinction est essentielle dans l’appréciation de la décision. S’agit-il d’une réorganisation administrative, d’un renouvellement des équipes dirigeantes ou d’une volonté de modifier les méthodes de fonctionnement de l’institution ? Aucune précision officielle ne permet actuellement de trancher. Le gouvernement n’a pas davantage communiqué, dans ce document, sur les personnalités appelées à remplacer les responsables concernés.

La continuité des missions de régulation en question

Au-delà des mouvements de personnel, cette décision intervient dans un secteur où les attentes des consommateurs restent importantes. Qualité de la couverture téléphonique, accès à Internet, protection des abonnés, contrôle des opérateurs et développement des infrastructures numériques figurent parmi les dossiers nécessitant une action réglementaire suivie.

Le renouvellement simultané de nombreux postes de direction pose ainsi la question de la continuité des missions de l’ARCEP et de la préservation de son expertise technique. La désignation des nouveaux responsables et la clarification des objectifs poursuivis permettront de mieux apprécier la portée de cette réorganisation. Pour le régulateur, le principal enjeu demeure sa capacité à exercer efficacement ses missions, dans un secteur devenu indispensable à l’activité économique et à la vie quotidienne des Gabonais.