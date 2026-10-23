Cocobeach : un homme interpellé pour usage inapproprié du drapeau national

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L’affaire est partie d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, avant d’être relayée dans un reportage de Gabon 1ère annonçant l’interpellation d’un homme prénommé Ange par les éléments de la Brigade Sud. Dans un article publié le 20 octobre 2026, notre confrère Gabonreview revient sur cette affaire qui suscite des réactions au sein de l’opinion. En cause, l’utilisation du drapeau national lors du dépannage d’un bus, un geste qui pourrait être considéré comme un outrage à l’un des symboles de la République gabonaise.

Le respect des symboles de la République demeure une exigence pour tout citoyen. Le mécanicien concerné l’aurait appris à ses dépens, puisqu’il aurait utilisé le drapeau national en lieu et place d’un chiffon pour emballer un moyeu de roue démonté dans le cadre de son activité professionnelle. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, aurait provoqué l’indignation de plusieurs compatriotes, qui y ont vu un manque de considération envers le Gabon. Face à l’ampleur des réactions, les autorités ont été alertées afin d’identifier et d’interpeller l’auteur présumé de cet acte.

Une interpellation suivie d’une audition

C’est finalement sur la route de Cocobeach dans le département de la Noya que l’homme aurait été interpellé par les agents du Camp Roux. Auditionné afin de s’expliquer sur les circonstances des faits, il aurait indiqué qu’il effectuait simplement un dépannage sur instruction de son chef. Selon ses déclarations rapportées par Gabonreview, l’utilisation du drapeau visait uniquement à protéger la pièce mécanique démontée. Ainsi l’accusé aurait affirmé ne pas avoir mesuré la portée de son geste ni connaître son caractère potentiellement répréhensible. Le média rappelle que l’article 86 du Code pénal gabonais prévoit des sanctions relatives à la protection des symboles de la République.

Si la réaction des autorités rappelle l’importance du respect des emblèmes nationaux, elle soulève également la question de l’application de la loi face à d’autres comportements observés dans l’espace numérique. En effet, les insultes, les propos grossiers et la diffusion de contenus obscènes sur les réseaux sociaux mériteraient, eux aussi, une attention particulière lorsqu’ils sont susceptibles de contrevenir à la législation. Le respect des valeurs républicaines ne saurait se limiter aux seuls symboles nationaux, il implique également une responsabilité dans les actes et les paroles. Encore faut-il que la réponse des autorités soit guidée par les mêmes exigences de vigilance et d’équité, quels que soient les faits concernés.