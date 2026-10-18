Gabon : le redoublement scolaire a coûté 33,18 milliards de FCFA à l’État en 2021

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Le redoublement a représenté un coût estimé à 33,18 milliards de francs CFA pour l’État gabonais en 2021, soit près de 11 % de l’ensemble des dépenses publiques allouées à l’éducation, selon la Revue des finances publiques du Gabon 2026 publiée par la Banque mondiale. Ce constat met en lumière le poids financier considérable des années d’études supplémentaires sur le système éducatif.

Dans le détail, 86 238 élèves ont redoublé au cours de l’année 2021 à travers le primaire, le secondaire et l’enseignement technique et professionnel. L’impact budgétaire atteint plus de 33 milliards de francs CFA, dont 18,75 milliards imputables au seul secondaire général. Établies sur la base des données de 2021, ces statistiques ne prennent toutefois pas en compte les évolutions intervenues depuis lors.

Des indicateurs alarmants qui appellent des réformes ciblées

Les indicateurs révèlent également des taux de redoublement de 28 % dans le primaire public et de 32 % au premier cycle du secondaire. Plus préoccupant encore, 21 % des enfants abandonnaient le système scolaire avant la fin du primaire. Parmi ceux qui parvenaient au terme de ce premier cycle, seuls 60 % achevaient le premier cycle du secondaire.

Face à ce constat, la Banque mondiale préconise de réduire le recours systématique au redoublement afin de réorienter les budgets vers l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’accès aux établissements et la modernisation des infrastructures. L’institution recommande notamment un soutien pédagogique ciblé pour combler les lacunes d’apprentissage, le développement de l’enseignement préscolaire en milieu rural, une meilleure répartition géographique des enseignants ainsi que le renforcement de leur formation continue.

Au-delà de la stricte rationalisation financière, la lutte contre l’échec scolaire repose sur la mise à disposition de manuels, d’outils pédagogiques adaptés et de dispositifs d’accompagnement sur mesure. Pour le système éducatif gabonais, le défi consiste désormais à mieux optimiser l’allocation des ressources publiques tout en garantissant de meilleures conditions de réussite à l’ensemble des élèves.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire