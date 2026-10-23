Gabon : l’échangeur du Camp de Gaulle, un chantier stratégique pour fluidifier la circulation entre Libreville et Akanda

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Les travaux de construction de l’échangeur du Camp de Gaulle se poursuivent dans le premier arrondissement de Libreville. Situé sur un axe routier stratégique reliant le nord et le sud de la capitale, cet ouvrage vise à améliorer la circulation entre Libreville et la commune voisine d’Akanda, tout en facilitant l’accès aux quartiers Alibandeng, Camp de Gaulle et Bas de Gué-Gué. Au-delà de la modernisation du réseau routier, ce projet soulève des enjeux majeurs de mobilité urbaine dans une agglomération confrontée à des difficultés récurrentes de circulation.

La transformation des infrastructures routières de Libreville passe notamment par le réaménagement de ses principaux carrefours. Parmi les chantiers en cours figure celui de l’échangeur du Camp de Gaulle, implanté sur un corridor essentiel aux déplacements quotidiens des automobilistes. Cet axe participe à la liaison entre l’aéroport international Léon-Mba, au nord, et la zone portuaire d’Owendo, au sud. Sa position dans le réseau routier de la capitale confère au futur ouvrage une importance particulière pour la circulation des personnes et des marchandises.

Un carrefour stratégique entre Libreville et Akanda

Le secteur du Camp de Gaulle constitue un point de passage important pour les automobilistes circulant entre le premier arrondissement de Libreville et la commune d’Akanda. Il dessert également plusieurs quartiers résidentiels, notamment Alibandeng, Camp de Gaulle et Bas de Gué-Gué, dont les déplacements dépendent largement de la fluidité des principaux axes routiers.

La construction de l’échangeur devrait permettre de mieux organiser les différents flux de circulation et de réduire les conflits entre véhicules aux intersections. L’objectif est notamment de limiter les ralentissements susceptibles de se répercuter sur les voies environnantes, particulièrement pendant les heures de forte affluence.

Une infrastructure au service de la mobilité urbaine

Au-delà de son implantation locale, l’ouvrage s’inscrit dans une logique plus large d’amélioration de la circulation sur le corridor nord-sud de l’agglomération librevilloise. Celui-ci assure notamment des liaisons entre les zones résidentielles, les administrations, les activités économiques et les infrastructures de transport.

Pour les usagers, les bénéfices attendus concernent principalement la réduction des temps de parcours et une meilleure continuité des déplacements. Ces effets dépendront toutefois de la configuration définitive de l’échangeur, de sa connexion aux voies existantes et de la capacité du réseau environnant à absorber les flux de véhicules.

Un chantier dont les résultats restent à mesurer

Présenté dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet participe aux transformations engagées dans le réseau routier de la capitale. Sa réalisation pourrait contribuer à améliorer les conditions de circulation dans un secteur où se croisent plusieurs itinéraires importants.

Toutefois, les informations communiquées ne précisent ni le coût global des travaux, ni leur taux d’avancement, ni la date prévisionnelle de livraison. Ces éléments seront essentiels pour apprécier l’exécution du projet et ses retombées concrètes. Car au-delà de la construction d’un nouvel ouvrage, l’enjeu demeure sa capacité à réduire durablement les congestions et à améliorer les déplacements quotidiens des populations de Libreville et d’Akanda.