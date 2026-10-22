Vie chère au Gabon : les tensions sur les importations pourraient prolonger la pression

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Les tensions internationales sur l’alimentation, l’énergie et les engrais pourraient entretenir la pression sur les prix au Gabon. Dans ses Perspectives économiques régionales d’octobre 2026, le FMI relève que l’indice alimentaire de la FAO dépassait d’environ 6 % son niveau de février en août. Il prévoit également une hausse de 26 % des prix des engrais en 2026.

Ces évolutions internationales ne mesurent pas l’inflation gabonaise. Elles éclairent toutefois les mécanismes susceptibles de renchérir les approvisionnements et de se transmettre aux consommateurs. Entre l’achat d’une marchandise à l’étranger et sa vente en magasin, plusieurs coûts interviennent : transport, énergie, stockage et distribution. Leur évolution peut prolonger les tensions, même après une détente sur certains marchés mondiaux.

Des coûts qui se transmettent progressivement

Le FMI souligne que les perturbations du raffinage et des expéditions maintiennent une pression sur les produits énergétiques, notamment le gazole. Une augmentation des charges de transport peut ainsi s’ajouter au prix d’achat des denrées avant leur arrivée sur les étals.

La transmission aux prix de détail n’est cependant ni immédiate ni uniforme. Elle dépend notamment des stocks disponibles, des contrats d’approvisionnement et des conditions de distribution. Pour apprécier les conséquences au Gabon, il faudrait comparer les coûts d’importation et les prix effectivement pratiqués sur les principaux produits consommés.

Les intrants agricoles, un risque à retardement

La hausse prévue des engrais constitue une autre source de vigilance. Selon le FMI, des intrants plus coûteux peuvent freiner les semis et peser ultérieurement sur les récoltes. Ce mécanisme risque d’entretenir les tensions alimentaires au-delà du choc initial sur l’énergie.

Pour le Gabon, l’enjeu serait donc de suivre simultanément les produits importés et les charges des producteurs locaux. Des aides ciblées aux ménages vulnérables et aux agriculteurs figurent parmi les pistes régionales du FMI. Leur pertinence dépendrait d’un diagnostic précis des coûts, des besoins et des circuits d’approvisionnement.