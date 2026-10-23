Makokou : les populations sur l’axe Nzing-Meyong – Andock exigent la réhabilitation de la route

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L’heure est à la colère dans le deuxième arrondissement de la ville de Makokou. Les habitants de l’axe Nzing-Meyong – Andock, sont sortis il y a quelques jours pour exprimer leur ras-le-bol face à l’état de décrépitude avancée de la voie. Avec le retour des pluies, le quotidien de ces derniers sur cette voie est devenu encore plus difficile à parcourir.

Le mouvement d’humeur du collectif initié par Albert Bidza Mendoume, enseignant à la retraite a mis en lumière un fait qui etait jusqu’à lors longtemps ignoré. « La route est très mauvaise, dans un état pittoresque. Les élèves vont à l’école avec deux paires de chaussures, voire des sachets aux pieds, pareil pour les travailleurs, nous on est fatigué », a déclaré l’enseignant retraité. Pour le collectif, le retard voire le refus de réhabilitation de cette voie relève d’un manque de solidarité.

Exaspération, furie, et chantiers relancés à quand la fin du calvaire ?

« Nous souffrons du virus du tribalisme. Lors de la Transition les travaux avaient été entamés mais il n’y a jamais eu de suite. Pas de béton, ou autre changement, juste de la terre devenue boue. On conjugue maintenant le verbe attendre à tous les temps »,a ajouté M.Albert Bidza Mendoume. Une sortie qui aura porté ses fruits visiblement car les hautes autorités de la localité seront saisies de ce cri d’alarme.

En effet, trois jours après avoir coupé la route, les mots ont été entendu. « Après le mouvement d’humeur qui a eu lieu dimanche dernier, la présidente du Sénat nous a appelé pour convenir d’une issue. Et elle a décidé de faire appel à l’entreprise Le Roi des Chantiers pour relancer des travaux » a-t-il ajouté. Ajoutons que cette dégradation de l’axe Nzing-Meyong – Andock entraîne également une hausse du tarif de transport. Désormais, les courses s’effectuent à pâtir de 2000 jusqu’à 5000 FCFA. Et quand c’est un clando, c’est dès 500 FCFA. Alors que les travaux sont entamés, l’espoir pour habitants est que ceux-ci voient le bout du tunnel et qu’ils ne stretent.pad une fois de