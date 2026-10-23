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Makokou : les populations sur l’axe Nzing-Meyong – Andock exigent la réhabilitation de la route

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 octobre 2026 à 13h24min
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L’heure est à la colère dans le deuxième arrondissement de la ville de Makokou. Les habitants de l’axe Nzing-Meyong – Andock, sont sortis il y a quelques jours pour exprimer leur ras-le-bol face à l’état de décrépitude avancée de la voie. Avec le retour des pluies, le quotidien de ces derniers sur cette voie est devenu encore plus difficile à parcourir. 

Le mouvement d’humeur du collectif initié par Albert Bidza Mendoume, enseignant à la retraite a mis en lumière un fait qui etait jusqu’à lors longtemps ignoré. « La route est très mauvaise, dans un état pittoresque. Les élèves vont à l’école avec deux paires de chaussures, voire des sachets aux pieds, pareil pour les travailleurs, nous on est fatigué », a déclaré l’enseignant retraité. Pour le collectif, le retard voire le refus de réhabilitation de cette voie relève d’un manque de solidarité. 

Exaspération, furie, et chantiers relancés à quand la fin du calvaire ? 

« Nous souffrons du virus du tribalisme. Lors de la Transition les travaux avaient été entamés mais il n’y a jamais eu de suite. Pas de béton, ou autre changement, juste de la terre devenue boue. On conjugue maintenant le verbe attendre à tous les temps »,a ajouté M.Albert Bidza Mendoume. Une sortie qui aura porté ses fruits visiblement car les hautes autorités de la localité seront saisies de ce cri d’alarme

Canal_octobre

En effet, trois jours après avoir coupé la route, les mots ont été entendu. « Après le mouvement d’humeur qui a eu lieu dimanche dernier, la présidente du Sénat nous a appelé pour convenir d’une issue. Et elle a décidé de faire appel à l’entreprise Le Roi des Chantiers pour relancer des travaux » a-t-il ajouté. Ajoutons que cette dégradation de l’axe Nzing-Meyong – Andock entraîne également une hausse du tarif de transport. Désormais, les courses s’effectuent à pâtir de 2000 jusqu’à 5000 FCFA. Et quand c’est un clando, c’est dès 500 FCFA. Alors que les travaux sont entamés, l’espoir pour habitants est que ceux-ci voient le bout du tunnel et qu’ils ne stretent.pad une fois de 

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