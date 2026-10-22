Gabon : BAMBOO Microfinance mobilise 4,5 milliards de FCFA pour financer son expansion

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BAMBOO Microfinance vient de franchir une étape dans son développement en mobilisant 4,501 milliards de FCFA à travers sa première émission obligataire par appel public à l’épargne sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Selon un communiqué publié le 21 octobre 2026, l’opération, clôturée le 12 octobre, a enregistré un taux de souscription de 90,03 % auprès de 350 investisseurs. Cette levée de fonds doit permettre à l’établissement gabonais de renforcer ses capacités de financement et d’accompagner son expansion.

Quatre ans après sa création en 2022, BAMBOO Microfinance fait son entrée sur le marché obligataire régional. Baptisée BAMBOO-EMF 7,25 % Brut 2026-2029, cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de l’établissement. En recourant à l’épargne publique, la société entend diversifier ses sources de financement pour soutenir le développement de ses services, notamment auprès des salariés et des commerçants.

Une première émission souscrite à hauteur de 90 %

Ouverte du 15 juillet au 12 octobre 2026, l’opération visait une mobilisation de 5 milliards de FCFA. Elle a finalement permis de lever 4 501 737 000 FCFA, soit 90,03 % de l’objectif initial, à travers la souscription de 4 501 737 obligations d’une valeur nominale de 1 000 FCFA chacune.

Dans le détail, 321 particuliers ont investi 841,037 millions de FCFA, tandis que 29 personnes morales ont apporté 3,6607 milliards de FCFA. Ces dernières représentent ainsi plus de 81 % des capitaux mobilisés, illustrant leur poids prépondérant dans cette première opération.

Un emprunt rémunéré à 7,25 % sur trois ans

L’émission propose un taux d’intérêt brut annuel de 7,25 %, pour une maturité de trois ans. Le remboursement du capital prévoit une année de différé, suivie d’un amortissement semestriel durant les deuxième et troisième années. Les intérêts seront versés semestriellement.

Structurée par Africa Bright Securities, en qualité d’arrangeur et de chef de file, l’opération bénéficie également de l’intervention d’Orabank Gabon comme banque agent. Les titres sont destinés à être cotés sur le compartiment obligataire de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC).

Des ressources supplémentaires pour l’inclusion financière

Selon BAMBOO Microfinance, les fonds mobilisés serviront à renforcer sa capacité de financement et à accompagner le déploiement de ses services financiers. L’établissement entend ainsi soutenir sa croissance tout en élargissant l’accès au crédit de sa clientèle.

Cette opération constitue également un exemple de recours au marché financier régional par une institution de microfinance gabonaise. Toutefois, les retombées économiques dépendront de l’utilisation effective des ressources collectées, de la qualité des financements accordés et de la maîtrise des risques. Pour BAMBOO Microfinance, le prochain défi sera de transformer cette confiance des investisseurs en croissance durable, tout en respectant ses engagements envers les souscripteurs