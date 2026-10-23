Gabon : L’État plafonne ses effectifs à 121 520 fonctionnaires en 2027

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Le projet de loi de finances pour l’exercice 2027 marque un tournant rigoureux dans la gestion des finances publiques. Pour l’année à venir, le gouvernement a arrêté à 121 520 agents le plafond global des effectifs civils et militaires de l’État. Cette enveloppe humaine représentera une charge salariale colossale estimée à près de 964 milliards de FCFA. À travers ces arbitrages, l’exécutif cherche à maintenir l’équilibre budgétaire tout en assurant la continuité des services essentiels.

L’analyse détaillée du texte révèle une concentration importante des moyens humains au sein de quelques ministères stratégiques. Selon les dispositions de l’article 101, l’administration centrale rassemble à elle seule 118 234 agents pour un coût financier global de 916,8 milliards de FCFA.

Sans surprise, les départements régaliens et sociaux absorbent la majorité des recrutements. La Défense nationale s’impose comme le premier employeur du pays avec 30 699 fonctionnaires et militaires. Elle est talonnée par l’Éducation nationale, qui totalise 26 306 agents, puis par le secteur de la Santé, fort de 12 978 personnels. De son côté, le pôle Économie et Finances réunit 8 284 agents mais pèse à hauteur de 150,5 milliards de FCFA par an, traduisant le niveau d’expertise technique requis dans ces services.

Fin de l’abondance pour les organismes publics

La grande nouveauté de ce cadrage budgétaire réside dans le durcissement des règles imposées aux établissements publics. L’article 102 de la loi pose un principe strict : toute revalorisation salariale ou campagne de recrutement entraînant une hausse des charges de personnel devra être intégralement autofinancée sur les ressources propres de l’organisme, et ce, sur une période de cinq ans.

Il ne sera plus question de solliciter des rallonges budgétaires ou une augmentation des subventions de l’État pour couvrir ces dépenses courantes. En outre, toute initiative susceptible de peser sur le budget national nécessitera désormais l’aval préalable et formel du ministère des Finances. Pour obtenir ce feu vert, les directions devront fournir des projections financières rigoureuses ainsi qu’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur cinq ans.

Un arbitrage délicat entre rigueur et besoins sociaux

Cette stratégie d’encadrement vise à freiner l’expansion continue de la masse salariale publique. Toutefois, l’application de ce couperet budgétaire suscite des interrogations sur le terrain. Alors que les besoins en infirmiers, enseignants ou forces de sécurité restent pressants, la capacité à concilier discipline budgétaire et qualité du service public constituera le véritable test de cette réforme pour 2027.