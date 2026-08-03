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Gabon : le gouvernement passe au crible les exonérations fiscalo-douanières accordées aux entreprises

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 3 août 2026 à 16h52min
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Une vue de la réunion stratégique présidé par le vice-président Hermann Immongault en présence du ministre délégué au Budget, Marc Abeghe © D.R.
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Mettre fin aux avantages injustifiés et optimiser les recettes de l’État : telle est la feuille de route arrêtée à Libreville. Ce lundi 3 août 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a réuni les acteurs clés des finances publiques pour enclencher un audit approfondi des dérogations fiscalo-douanières accordées aux entreprises.

Entouré du ministre délégué au Budget, Marc Abeghe, des ministres sectoriels ainsi que des dirigeants de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale des Douanes, le gouvernement a posé la première pierre d’un vaste contrôle réglementaire. L’urgence réside dans l’alignement des textes. En effet, la multiplication des mesures dérogatoires a parfois créé des incohérences entre le cadre fiscal général et les arrêtés propres à chaque secteur d’activité.

L’opération débutera ainsi par un dépoussiérage juridique méthodique pour passer au crible l’ensemble des textes en vigueur. « Il faut d’abord faire le point des textes législatifs qui accordent ces mesures aux entreprises, vérifier si ces textes sont alignés avec les dispositions réglementaires dans les administrations sectorielles, puis corriger les contradictions », a précisé Marc Abeghe.

Des contrôles sur le terrain dès septembre 2026

Au-delà de la mise en conformité juridique, le gouvernement entend vérifier la réalité des contreparties économiques. Dès le mois de septembre 2026, des brigades mixtes réunissant les services des Impôts et des Douanes seront déployées sur le terrain.

Leur mission : s’assurer que les exonérations consenties par la collectivité nationale correspondent à de véritables investissements et à des réalisations concrètes de la part des opérateurs économiques bénéficiaires.

Rigueur budgétaire et cap sur le PNCD

Cette démarche de clarification s’inscrit au cœur des orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD). L’objectif est double : accroître la mobilisation des recettes propres de l’État et garantir une traçabilité exemplaire de la dépense fiscale.

À l’issue de la réunion, Hermann Immongault a appelé à une accélération des travaux préparatoires. Les ministres ont été invités à signer rapidement les ordres de mission nécessaires au déploiement des équipes, tandis qu’une nouvelle séance de travail permettra de fixer le chronogramme final des opérations.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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