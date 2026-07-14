Gabon : la DGSR alerte sur les dangers de la route durant les vacances scolaires 

Ecouter l'article

La Direction générale de la sécurité routière (DGSR) revient une fois de plus et pas de trop au devant de la scène pour alerter les usagers sur les dangers de la circulation. Dans une communication rendue publique sur leur page officielle Facebook, l’institution revient sur les facteurs les plus récurrents des accidents de la route notamment en période estivale.

Ce sont les vacances scolaires, et cette période s’accompagne toujours de nombreux déplacements entre la capitale et l’intérieur du pays. Mais derrière cette effervescence révèle une autre réalité, les accidents de la route. Devant cette problématique qui endeuille de nombreuses familles et change le cours d’une vie, la DGSR rappelle à tous les usagers l’importance de pratiquer les bons gestes au volant.

Un rappel de plus et pas de trop pour sauver des vies

Au nombre de ces causes citées par la DGSR il y a notamment la conduite en état d’ivresse, l’usage du téléphone au volant. Mais aussi la fatigue au volant et l’inattention pendant le trajet, usage du mauvais pneu, et dépassement dangereux. Ce sont autant de facteurs qui sont très souvent à l’origine des drames enregistrés sur la voie en plus de l’excès de vitesse qui reste un mal persistant. Dans un souci de sensibilisation et de préservation des vies mises en danger chaque jour de bons gestes sont à voir pour les automobilistes.

Pour contrer cela, il faut veiller au respect de la vitesse, du passage piéton, au contrôle technique régulier, à la présentation de documents viables. Pour les piétons il leur est recommandé de favoriser l’emprunt des passerelles piétonnes, afin de ne pas se risquer sur une voie express. Période très accidentogène de l’année, durant ces mois de juillet et août la sérénité et le suivi des conseils de la sécurité routière sont de mise. Alors aux différents usagers de la route, piétons comme automobilistes de veiller à ce que ces vacances scolaires ne puissent enregistrer de drames routiers.