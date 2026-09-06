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Libreville : 400 kits scolaires au bénéfice des élèves du 5e arrondissement

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 15h36min
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À 24 heures de la rentrée scolaire, plus de 400 élèves issus des 27 quartiers du cinquième arrondissement de Libreville ont bénéficié, ce dimanche 6 septembre 2026, de kits scolaires. La cérémonie de remise s’est tenue à la mairie du 5e arrondissement, en présence de nombreux parents et des responsables municipaux. À l’initiative des conseillers municipaux du cinquième arrondissement, membres de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), cette opération a permis de distribuer des sacs d’école et diverses fournitures aux enfants appelés à reprendre les cours dès le lendemain. Le maire du cinquième arrondissement, Lucien Ozouaki, a également pris part à cette rencontre placée sous le signe de la solidarité et de l’accompagnement des familles.

Portée par Thierry Akendengue, cinquième adjoint au maire de la Commune de Libreville et conseiller municipal, l’action traduit la volonté des élus locaux d’apporter une réponse concrète aux besoins des populations. « Il était important pour nous, les conseillers que vous avez portés à la tête de la mairie du cinquième arrondissement et de la commune de Libreville, de penser à vous aujourd’hui », a déclaré l’élu. Rappelant que la rentrée intervient ce lundi 7 septembre, Thierry Akendengue a souhaité que les bénéficiaires puissent commencer l’année « dans de meilleures conditions ». « Nous comptons sur vous, nous voulons que vous puissiez avoir de bonnes notes », a-t-il ajouté, avant d’insister sur l’engagement des conseillers municipaux en faveur d’une politique sociale de proximité.

Une solidarité de proximité saluée par les bénéficiaires

Les récipiendaires n’ont pas manqué d’exprimer leur reconnaissance. Junior, élève à l’École publique d’Awendje, a remercié les bienfaiteurs pour ce geste de solidarité. Le jeune bénéficiaire s’est également engagé à faire bon usage du matériel reçu et à « ramener d’excellents résultats ». Un engagement qui rejoint l’objectif affiché par les élus, soucieux d’accompagner les enfants au-delà de la seule distribution des fournitures. « Dès lors qu’on va vous donner ces kits, nous allons maintenir le contact avec vos parents afin de nous assurer que vous avez obtenu la moyenne », a précisé Thierry Akendengue, laissant entrevoir la possibilité d’un nouvel accompagnement à Noël pour les élèves ayant obtenu de bons résultats.

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Pour Camille, mère d’un enfant et personne économiquement faible, cette initiative constitue une aide particulièrement appréciable à la veille de la rentrée. Elle dit avoir accueilli ce geste comme une action inattendue, lui permettant de mieux préparer la reprise des cours de son enfant. Au-delà de l’aide matérielle, les élus du cinquième arrondissement entendent ainsi renforcer leur proximité avec les familles et soutenir la réussite scolaire. Thierry Akendengue a enfin appelé les enfants à être sages et studieux, assurant que « les tontons de l’UDB seront toujours avec vous ». Cette distribution de plus de 400 kits scolaires s’inscrit ainsi dans une démarche de solidarité locale, tout en plaçant l’éducation et l’accompagnement des élèves au cœur de l’action municipale.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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