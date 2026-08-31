Sommet de Bichkek : l’OCS fête ses 25 ans et esquisse un nouvel ordre mondial

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Alors que le monde traverse une période de profondes turbulences géopolitiques, Bichkek devient, ces 31 août et 1er septembre, le centre névralgique de la diplomatie eurasiatique. En accueillant le sommet 2026 de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la capitale kirghize marque un jalon historique : le quart de siècle d’une alliance en pleine mutation, fermement décidée à s’imposer comme le garant de la stabilité globale.

Dans un contexte international miné par les tensions régionales, l’enjeu stratégique de cette rencontre dépasse le simple cérémonial. Fondée sur « l’esprit de Shanghai », un socle de confiance mutuelle, d’égalité et de respect des civilisations, l’organisation ambitionne de porter une alternative concrète au réalignement des blocs.

Pour contenir la recrudescence du protectionnisme, de la guerre des tarifs douaniers et des sanctions unilatérales qui paralysent le commerce mondial, les États membres entendent faire front commun. L’objectif est clair : transcender les différends bilatéraux pour faire prévaloir le droit international et la souveraineté.

Économie et technologies : la nouvelle frontière

Historiquement ancrée dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, l’OCS élargit désormais son champ d’action aux défis contemporains. Alors que les frictions entre grandes puissances perturbent les flux commerciaux, la consolidation des échanges régionaux devient vitale.

Cette intégration renforcée passe inévitablement par le virage numérique. Face à l’émergence rapide de l’intelligence artificielle, les dirigeants réunis à Bichkek insistent sur la nécessité d’une coopération technologique équitable. Afin d’éviter une accentuation de la fracture numérique, l’OCS souhaite jeter des ponts en faveur du Sud global pour que l’IA devienne un levier de croissance partagé plutôt qu’un facteur d’exclusion.

Un poids démographique et économique déterminant

Représentant près de la moitié de la population de la planète et plus de 23 % du produit intérieur brut mondial, l’OCS possède une légitimité incontestable. Des initiatives comme l’Initiative pour la gouvernance mondiale, portée par la Chine, illustrent cette volonté d’articuler un développement inclusif fondé sur des bénéfices réciproques.

Regroupant désormais dix États membres, dont la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran ou encore la Biélorussie, ainsi que 17 pays partenaires et observateurs, l’organisation réaffirme sa vocation inclusive. En stimulant la multipolarité et la diversité culturelle, le sommet de Bichkek offre aux dirigeants eurasiatiques une tribune idéale pour concrétiser leur vision d’une gouvernance mondiale rénovée et équilibrée.