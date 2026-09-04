Dette : le Sénégal conclut un accord de 2,2 milliards de dollars avec le FMI

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Dakar et les services du Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus, le 1er septembre 2026, à un accord au niveau des services portant sur un programme de financement d’environ 2,2 milliards de dollars, soit près de 1 537,1 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). Prévu sur 36 mois, ce nouveau dispositif au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) doit soutenir le programme de réformes économiques et financières du pays pour la période 2026-2029. L’accord reste toutefois soumis à l’approbation de la direction et du Conseil d’administration du FMI.

Cette entente intervient après une longue période de tensions entre Dakar et l’institution de Bretton Woods, déclenchée par la découverte de plusieurs milliards de dollars de dette non déclarée sous l’ancienne administration. Le FMI avait alors suspendu un précédent programme de 1,8 milliard de dollars. Les audits réalisés depuis ont considérablement alourdi l’estimation de la dette publique sénégalaise, qui atteignait environ 132% du PIB à fin 2024 selon les données citées par Reuters. Pour renouer avec le Fonds, les autorités ont dû s’engager sur des mesures correctrices destinées à rétablir la transparence budgétaire et la crédibilité des comptes publics.

Un financement conditionné à un traitement de la dette

Le nouvel accord ne constitue donc pas encore un déblocage immédiat des fonds. Dakar devra notamment mettre en œuvre des mesures correctrices dans le dossier des informations financières erronées et obtenir les assurances de financement nécessaires auprès de ses partenaires. Le programme vise à restaurer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, tout en renforçant les recettes intérieures, en maîtrisant les dépenses et en protégeant les ménages vulnérables. Le gouvernement prévoit également d’améliorer la gestion de la dette publique, le suivi des arriérés et la supervision des entreprises publiques.

Parallèlement, le Sénégal a annoncé le lancement d’un Plan de traitement de la dette, destiné à restaurer progressivement un profil d’endettement soutenable. Le gouvernement a accepté le principe d’un « cadre commun renforcé », ouvrant la voie à une restructuration de la dette avec les créanciers concernés. L’enjeu dépasse ainsi le seul financement du FMI : le nouveau programme doit également permettre de mobiliser d’autres ressources auprès de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et des partenaires au développement. Pour Dakar, l’accord marque une avancée importante vers la restauration de la confiance des bailleurs et des marchés, mais son succès dépendra désormais de l’exécution effective des réformes et du traitement de la dette.