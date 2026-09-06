ONU : adoption de « Correct the Map » pour corriger la représentation de l’Afrique sur les cartes

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L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, vendredi 4 septembre, une résolution visant à promouvoir une représentation plus fidèle de la taille réelle des continents sur les cartes du monde. Porté par le Togo et l’Union africaine, le texte encourage l’utilisation de cartes de type « Equal Earth », qui donnent notamment à l’Afrique une place plus proche de sa superficie réelle.

Une nouvelle page s’ouvre dans la manière de représenter le monde sur les cartes. La résolution a été adoptée par 164 voix contre une, celle des États-Unis, tandis que six pays se sont abstenus. Elle invite les États membres, les organisations internationales et les établissements d’enseignement à privilégier des représentations cartographiques plus proches des dimensions réelles des continents.

L’ONU veut rétablir les vraies dimensions des continents

Cette décision remet en question l’usage très répandu de la projection de Mercator, mise au point au XVIe siècle par le géographe et cartographe Gerardus Mercator. Celle-ci agrandit fortement les territoires situés près des pôles, tels que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Antarctique. À l’inverse, elle réduit visuellement la taille de plusieurs régions, dont l’Afrique, deuxième continent le plus vaste avec près de 30 millions de kilomètres carrés, derrière l’Asie, qui s’étend sur environ 44 millions de kilomètres carrés.

Pour corriger cette déformation, l’ONU recommande désormais de privilégier la projection « Equal Earth », conçue pour offrir une représentation plus fidèle des superficies terrestres. Contrairement à la projection de Mercator, elle permet de mieux rendre compte de l’étendue réelle de l’Afrique et des autres continents. Dans cette optique, Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, a défendu une initiative qui, selon lui, dépasse la seule question technique. « Corriger la carte, c’est rappeler que chaque région du monde compte », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le ministre togolais a également assuré que cette démarche ne visait « aucune nation, aucune civilisation ni aucune tradition cartographique ». Avec cette adoption, l’ONU donne donc une reconnaissance officielle à l’initiative « Correct the Map ». L’objectif est désormais d’encourager une représentation du monde plus conforme aux réalités géographiques et de mieux faire connaître les véritables dimensions des continents. Reste désormais à savoir si cette recommandation sera adoptée dans les écoles, les institutions et les supports cartographiques à travers le monde.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire