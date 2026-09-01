Makokou : le PDG aussi mobilisé lors de la fête nationale de la Libération

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Le 30 août 2026, Makokou, dans la province de l’Ogooué-Ivindo a vibré au rythme de la troisième édition de la fête nationale de la Libération. L’événement a réuni les forces vives de la nation autour des cérémonies officielles, dans une atmosphère placée sous le signe du rassemblement. Parmi les participants, la présence du Parti démocratique gabonais (PDG), formation politique déchue depuis les événements d’août 2023, n’est pas passée inaperçue. Le parti a d’ailleurs largement relayé sa participation sur sa page Facebook, mettant en avant ses militants mobilisés pour cette journée nationale.

Décorations, défilé militaire et civil sur la place de l’Indépendance, compétitions sportives et inauguration d’infrastructures ont rythmé cette journée à Makokou. Lors de la phase civile du défilé, plusieurs centaines de militants du PDG ont battu le pavé, brandissant des banderoles aux couleurs de leur formation. Certains arboraient également des tee-shirts frappés du logo du parti et du visage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une mobilisation certes éloignée des démonstrations de force observées à l’époque où le parti dominait la vie politique nationale, mais qui témoigne de sa volonté de demeurer présent dans l’espace public.

Un processus de normalisation

Cette participation intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le PDG. Depuis le coup d’État militaire de 2023, l’ancien parti au pouvoir traverse une crise profonde, marquée notamment par des divergences internes sur son positionnement face aux nouvelles autorités. Une partie de ses responsables et militants demeure attachée à Ali Bongo Ondimba, tandis qu’une autre frange a choisi de composer avec le nouveau pouvoir. C’est cette dernière tendance qui s’est manifestée à Makokou, en prenant part aux festivités aux côtés des autres composantes de la société.

Cette présence du PDG lors de la fête nationale de la Libération peut être interprétée comme un énième signe d’ouverture vis-à-vis du pouvoir. Les militants qui se revendiquent désormais « Dans L’R du Temps » entendent ainsi afficher leur adhésion à la nouvelle dynamique nationale portée par le gouvernement. Leur participation rappelle également que, malgré la perte du pouvoir et les fractures internes, le PDG conserve des relais et des militants sur le terrain. À Makokou, leur mobilisation aura donc constitué l’une des images fortes de cette troisième édition, entre mémoire politique et volonté de rapprochement.