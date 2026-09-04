Grand Libreville : le gouvernement sort le grand jeu pour éradiquer l’insalubrité

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Face à la dégradation persistante du cadre de vie, le gouvernement a décidé d’engager une offensive d’envergure. Ce mercredi 2 septembre 2026, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a réuni les ministres concernés ainsi que les maires de Libreville, Akanda et Owendo pour une séance de travail décisive dédiée à la propreté urbaine.

L’objectif de cette concertation était clair : dresser un bilan sans complaisance des dysfonctionnements dans la collecte des déchets et identifier les freins à l’application des règles d’hygiène. Tous les acteurs présents ont exposé leurs actions en cours, mais surtout les obstacles majeurs auxquels ils se heurtent quotidiennement.

L’incivisme grandissant des citadins a particulièrement été pointé du doigt. Le ministre Adrien Nguema Mba a souligné l’urgence de créer un cadre opérationnel rigoureux. « Libreville doit être une ville propre. Pour restaurer son image, il nous faut sensibiliser, mais aussi instaurer des mesures de rétorsion. », a–t-il indiqué. La salubrité ne repose pas uniquement sur les services publics, elle exige une prise de conscience individuelle et un engagement collectif.

Fermeté et discipline : l’appel à la responsabilité

S’inscrivant dans la vision prospective du Chef de l’État, le vice-président Hermann Immongault a rappelé avec gravité les orientations fixées lors de la fête nationale de la Libération. Refonder et moderniser le pays exige de la méthode, du courage et une rigueur sans faille. Il n’est plus question de tolérer la passivité ou les manquements qui entachent les efforts de reconstruction nationale.

« L’insalubrité publique est un fléau qu’il nous faut combattre avec méthode et fermeté », a affirmé Hermann Immongault. Il a appelé l’ensemble des responsables, des collectivités locales aux Forces de Défense et de Sécurité, à assumer pleinement leur mission pour produire des résultats concrets à la hauteur des attentes de la population.

Vers des sanctions sévères et une dynamique nationale

Le message gouvernemental marque un tournant répressif. Le code pénal et les arrêtés municipaux prévoient déjà des sanctions contre les actes d’incivilité, mais leur application est restée jusqu’ici timide. Le gouvernement entend désormais appliquer scrupuleusement ces lois.

Cette vaste campagne d’assainissement ne se limitera pas au Grand Libreville. Conçue comme un modèle, elle a vocation à s’étendre par effet d’entraînement à l’ensemble des provinces et chefs-lieux de départements. À travers le vaste chantier du « Projet Gabon », l’État entend imposer la discipline et la reddition de comptes afin d’offrir enfin aux Gabonais un environnement sain et moderne.