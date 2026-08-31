Ogooué-Ivindo : Fortescue Belinga intensifie son ancrage communautaire et économique à Makokou

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Du 25 au 30 août 2026, la ville de Makokou a vibré au rythme d’une série d’initiatives majeures orchestrées par Fortescue Belinga. Plaçant le développement local au cœur de son action, l’entreprise minière a conjugué renforcement des compétences, dialogue économique et livraison d’infrastructures d’envergure dans la province de l’Ogooué-Ivindo.

Pour entamer cette semaine d’engagement, l’accent a été mis sur le tissu entrepreneurial local. En partenariat avec l’association Femmes Engagées du G6 et MDF Global, vingt entrepreneurs ont clôturé un cycle de formation conçu pour affûter leurs capacités de gestion. L’objectif affiché par la direction est clair : préparer les acteurs économiques de la région à saisir les opportunités découlant des futures phases du projet minier de Belinga.

Cette dynamique s’est prolongée sur le terrain de l’enseignement technique. En remettant un lot d’équipements au Centre de Formation Professionnelle de Makokou, en collaboration avec l’ANFEP, l’entreprise entend ériger la sécurité au travail en priorité absolue. Ce matériel permettra aux futurs apprenants d’assimiler des pratiques professionnelles rigoureuses, indispensables dans les industries lourdes.

Un moteur pour la diversification et l’emploi

Présent lors du Forum économique de l’Ivindo, le Directeur général, Edward Kalajzic, a rappelé la portée stratégique du gisement de fer. Au-delà des opérations d’exploration qui s’étendent désormais aux zones de Batouala et Boka Boka, le projet s’affirme comme un levier central de diversification pour l’économie gabonaise.

Sur le plan social, l’impact se traduit déjà par des retombées significatives : le projet soutient actuellement 1 246 emplois directs, dont plus de 82 % sont occupés par des nationaux et 57 % par des résidents originaires de l’Ogooué-Ivindo. Ces chiffres illustrent une volonté ferme d’inscrire la promotion du capital humain au centre des opérations.

Infrastructures et cohésion sociale

Le point d’orgue de cet ancrage territorial a été marqué par la réouverture du Stade Alexandre Sambat, à l’occasion des célébrations de la troisième édition de la Fête de la Libération. Entièrement réhabilité — incluant la rénovation des bâtiments, de l’éclairage, du drainage et la création d’une annexe multisports —, l’édifice a accueilli la finale de la Coupe de la Libération en présence du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette réalisation s’ajoute à un programme d’investissements communautaires ambitieux. Au 30 juin 2026, Fortescue Belinga a investi 4,4 millions de dollars (soit environ 2,5 milliards de FCFA) dans des projets régionaux englobant le soutien agricole et la réhabilitation d’infrastructures scolaires, scellant ainsi un partenariat durable avec les populations locales.