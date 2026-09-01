Rentrée administrative : derniers réglages avant le retour des élèves

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Au terme de plusieurs semaines de vacances, l’activité reprend progressivement dans les établissements primaires et secondaires. Débutée le lundi 31 août dernier, la rentrée administrative se poursuit dans plusieurs écoles du pays, à quelques jours de la reprise effective des cours prévue le 7 septembre prochain.

Le compte à rebours est officiellement lancé dans plusieurs établissements du pays. Au C.E.S Cité Damas, le personnel administratif est déjà mobilisé pour préparer la nouvelle année scolaire. Sur place, plusieurs opérations sont en cours. « Ce matin, nous avons commencé par les affichages par classe, notamment les listes nominatives et les emplois du temps. Nous avons également procédé aux opérations d’inscriptions et de pré-inscriptions », a affirmé Feghe Ndong Nelly épouse Angoue, principale du C.E.S Cité Damas.

Les écoles se préparent et invitent les parents à se rapprocher

Au lycée Raymond Bouka, les équipes administratives ont également repris leurs activités. Pour le proviseur, cette période permet de poser les bases du fonctionnement de l’établissement. « Dès l’ouverture, j’ai réuni l’ensemble de mon personnel pour poser les bases de la nouvelle année scolaire sur le plan administratif. Dès la semaine prochaine, nous nous retrouverons encore, mais cette fois-ci avec le personnel enseignant à l’occasion de la rentrée effective des classes », a déclaré Madzou Omer, proviseur du lycée Raymond Bouka.

Les parents d’élèves sont eux aussi présents dans les établissements pour accomplir les différentes formalités. Au C.E.S Cité Damas, Penda Makanda Frida est venue inscrire son fils, titulaire du C.E.P.E avec mention Bien. « Je suis arrivée ce matin pour procéder à l’inscription de mon fils qui a eu son C.E.P.E avec mention Bien. Je suis contente parce que ça s’est bien passé, et surtout que ça m’arrange dans la mesure où cet établissement se situe dans la circonscription où nous résidons », a expliqué la parente d’élève.

De leur côté, les responsables d’établissements invitent les familles à se déplacer pour obtenir les informations relatives à la rentrée. « Aucune information, aucun renseignement ne sera donné à un parent via un appel téléphonique. Il faut arriver sur place à l’établissement. Les listes sont affichées, les orientations sont données et le personnel est mobilisé pour les recevoir », a martelé Madzou Omer. À quelques jours de la reprise des cours, les derniers réglages se poursuivent ainsi dans les établissements scolaires du pays. Les élèves sont désormais attendus pour une nouvelle année scolaire de neuf mois.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire