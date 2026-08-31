Owendo : l’Association des jeunes filles mères battantes renouvelle son bureau

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Ils étaient plusieurs dizaines de membres de l’Association des jeunes filles mères battantes à répondre à l’appel du bureau, dimanche 30 août 2026 à Owendo. La rencontre, organisée en présence des auxiliaires de commandement, a débuté au rythme de l’hymne national. Ce rendez-vous visait principalement deux objectifs : l’ouverture officielle des activités annuelles de l’association et l’installation de son nouveau bureau directeur. Créée en 2013 sous l’impulsion de sa présidente, Diane Ngoma Mboumba, la structure poursuit son engagement en faveur de l’émancipation et de l’accompagnement des jeunes filles mères.

Pour Gloria Nseghemesse Zue, secrétaire générale de l’association, cette rencontre est un moment de gratitude car elle « marque à la fois l’ouverture de nos activités annuelles et l’installation de notre nouveau bureau directeur », a-t-elle souligné. La cérémonie a également été marquée par un message d’espoir adressé aux jeunes mères présentes. Prenant la parole, la présidente de l’association a insisté sur la nécessité, pour ces femmes, de croire en leurs capacités et de ne pas renoncer à leurs ambitions malgré les difficultés rencontrées. « Si je me tiens devant vous aujourd’hui, c’est pour dire aux jeunes filles mères : ne laissez jamais quelqu’un décider de votre avenir », a ainsi déclaré Diane Ngoma Mboumba, tout en les invitant à toujours trouver les force de se relever après un échec. « Cette association est là pour vous rappeler que vous n’êtes pas seules », a-t-elle poursuivi.

Une équipe reconduite pour poursuivre l’accompagnement

Après ces mots d’encouragement, la rencontre s’est poursuivie avec l’installation de la nouvelle équipe dirigeante. Diane Ngoma Mboumba a de nouveau bénéficié de la confiance de ses pairs pour conduire l’association. Cette reconduction intervient alors que la structure accompagne modestement plusieurs dizaines de jeunes mères, avec l’ambition de renforcer progressivement ses actions. La nouvelle équipe entend ainsi consolider le fonctionnement de l’association et favoriser un accompagnement multiforme des bénéficiaires. Pour les responsables, cette nouvelle étape doit permettre de mieux structurer les initiatives destinées à soutenir les jeunes filles mères dans leur parcours personnel.

Le choix du 30 août revêtait une dimension symbolique, cette date correspondant à la célébration de la Libération du Gabon. À cette occasion, Diane Ngoma Mboumba et son équipe ont souhaité inscrire la rencontre dans un esprit de solidarité et de cohésion nationale. Un repas partagé entre les membres et leurs invités est venu clôturer la cérémonie. Cette journée aura donc permis de réaffirmer les valeurs de soutien, de résilience et de solidarité portées par l’Association des jeunes filles mères battantes. L’organisation entend désormais poursuivre ses activités avec un cadre de fonctionnement renforcé.