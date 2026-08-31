Derniers articlesSOCIETE

Owendo : l’Association des jeunes filles mères battantes renouvelle son bureau

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 31 août 2026 à 11h58min
1 606 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Les membres du Bureau de l'Association des jeunes filles mères battantes entourés de la cheffe du quartier Lycée technique © GMT
Ecouter l'article

Ils étaient plusieurs dizaines de membres de l’Association des jeunes filles mères battantes à répondre à l’appel du bureau, dimanche 30 août 2026 à Owendo. La rencontre, organisée en présence des auxiliaires de commandement, a débuté au rythme de l’hymne national. Ce rendez-vous visait principalement deux objectifs : l’ouverture officielle des activités annuelles de l’association et l’installation de son nouveau bureau directeur. Créée en 2013 sous l’impulsion de sa présidente, Diane Ngoma Mboumba, la structure poursuit son engagement en faveur de l’émancipation et de l’accompagnement des jeunes filles mères.

Pour Gloria Nseghemesse Zue, secrétaire générale de l’association, cette rencontre est un moment de gratitude car elle « marque à la fois l’ouverture de nos activités annuelles et l’installation de notre nouveau bureau directeur », a-t-elle souligné. La cérémonie a également été marquée par un message d’espoir adressé aux jeunes mères présentes. Prenant la parole, la présidente de l’association a insisté sur la nécessité, pour ces femmes, de croire en leurs capacités et de ne pas renoncer à leurs ambitions malgré les difficultés rencontrées. « Si je me tiens devant vous aujourd’hui, c’est pour dire aux jeunes filles mères : ne laissez jamais quelqu’un décider de votre avenir », a ainsi déclaré Diane Ngoma Mboumba, tout en les invitant à toujours trouver les force de se relever après un échec. « Cette association est là pour vous rappeler que vous n’êtes pas seules », a-t-elle poursuivi.

Une équipe reconduite pour poursuivre l’accompagnement

Après ces mots d’encouragement, la rencontre s’est poursuivie avec l’installation de la nouvelle équipe dirigeante. Diane Ngoma Mboumba a de nouveau bénéficié de la confiance de ses pairs pour conduire l’association. Cette reconduction intervient alors que la structure accompagne modestement plusieurs dizaines de jeunes mères, avec l’ambition de renforcer progressivement ses actions. La nouvelle équipe entend ainsi consolider le fonctionnement de l’association et favoriser un accompagnement multiforme des bénéficiaires. Pour les responsables, cette nouvelle étape doit permettre de mieux structurer les initiatives destinées à soutenir les jeunes filles mères dans leur parcours personnel.

Le choix du 30 août revêtait une dimension symbolique, cette date correspondant à la célébration de la Libération du Gabon. À cette occasion, Diane Ngoma Mboumba et son équipe ont souhaité inscrire la rencontre dans un esprit de solidarité et de cohésion nationale. Un repas partagé entre les membres et leurs invités est venu clôturer la cérémonie. Cette journée aura donc permis de réaffirmer les valeurs de soutien, de résilience et de solidarité portées par l’Association des jeunes filles mères battantes. L’organisation entend désormais poursuivre ses activités avec un cadre de fonctionnement renforcé.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 31 août 2026 à 11h58min
1 606 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Football : Medwin Biteghe de retour sur les terrains avec Jeddah SC

31 août 2026 à 10h00min

Décès de Rudy Hombenet : « Nous sommes dans quel pays ? », s’indigne Michel Ongoundou Loundah

31 août 2026 à 9h50min

Ntoum : reprise des opérations de casse au PK12 !

30 août 2026 à 16h15min

Fête de la libération : Onanga Y’obegue déplore la désillusion d’une rupture inachevée

30 août 2026 à 15h59min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page