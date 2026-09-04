Lambaréné : Thierry Minko au chevet de la jeunesse et des familles

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Ce vendredi 4 septembre 2026, la ville de Lambaréné a vibré au rythme de la solidarité et de la célébration de l’excellence académique. En présence des autorités locales, de la communauté éducative et des habitants, le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère, Thierry Minko, a présidé une cérémonie solennelle dédiée au soutien de l’école et à l’encouragement de la jeunesse locale.

Pour Thierry Minko, cet événement revêtait une dimension affective toute particulière. S’exprimant devant les populations assemblées, il a tenu à souligner l’attachement profond qu’il porte à son terroir : « Non pas en qualité de Ministre de la République, mais avant tout en tant que fils de cette belle ville qui m’a vu naître, grandir et qui demeure profondément ancrée dans mon cœur ». Il a rappelé que son engagement ministériel ne le coupait en rien de ses racines, affirmant avec conviction : « Je suis chez moi à Lambaréné et je suis à votre service », a-t-il indiqué.

Des actes concrets en soutien aux familles

S’inscrivant dans la vision sociale du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative vise à faire de l’école un véritable sanctuaire d’égalité des chances. Pour soulager les ménages en cette période d’urgence socioéconomique liée à la rentrée scolaire, des mesures concrètes ont été déployées sur le terrain. L’action s’est traduite par le rafraîchissement d’établissements scolaires, l’attribution de matériel didactique, la distribution de plus de 2 400 kits scolaires, ainsi que la remise de 10 ordinateurs portables aux meilleurs lauréats du baccalauréat.

Explicitant le sens de cette mobilisation, le membre du gouvernement a déclaré que « L’école est le lieu où se construisent les rêves. C’est le lieu où naissent les vocations. C’est le lieu où se prépare l’avenir de notre pays ».

L’unité et le pragmatisme au service du développement

Au-delà de la distribution de matériel, le membre du Gouvernement a lancé un appel vibrant au rassemblement de toutes les forces vives de la commune, indépendamment des opinions politiques. Plaçant l’intérêt collectif au-dessus des clivages partisans, il a affirmé : « Nous devons nous unir, au-delà de toute appartenance. […] Nos différences ne doivent pas nous empêcher de nous retrouver autour de l’essentiel : l’avenir de notre ville, le bien-être de nos populations et, surtout, l’avenir de notre jeunesse ».

Assumant avec humilité ses premiers pas en politique, Thierry Minko a prôné un mode de gouvernance de proximité, ancré dans l’action directe : « Moins de promesses, davantage d’actions. Moins de distance, davantage de proximité. Moins de discours, davantage de résultats ». De prochaines consultations inclusives seront d’ailleurs menées avec les acteurs locaux pour co-construire l’avenir de la cité.