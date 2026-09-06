Derniers articlesPOLITIQUE

Énergie : mise en service de la centrale solaire d’Ayémé dans sa première phase 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 14h45min
1 746 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Hermann Immongault et les partenaires Emiratis à la Plaine Ayémé © D.R.
Ecouter l'article

La première phase de la centrale solaire de la Plaine Ayémé a été mise en service ce 5 septembre 2026, en présence du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, et d’une délégation d’hommes d’affaires des Émirats arabes unis conduite par Mohammed Bin Tala, ministre adjoint chargé des échanges d’expériences gouvernementales. Située à environ 30 kilomètres de Libreville, cette infrastructure portée par SOLEN SA traduit la volonté des autorités de diversifier le mix énergétique national et d’accroître la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

Le projet, dont la capacité totale projetée atteint 120 MWc, est déployé progressivement. La phase inaugurée affiche une capacité de 30 MWc et comprend un système de stockage par batteries de 8 MWh. Une première partie de l’installation, représentant 9 MWc, injecte déjà de l’électricité dans le Réseau Interconnecté de Libreville depuis le 20 octobre 2024. Pour assurer l’évacuation de l’énergie produite, une ligne électrique de 90 kV, longue de 10 kilomètres, relie désormais la centrale au poste de Ntoum 2, lui-même étendu dans le cadre du projet.

Renforcer l’alimentation du Grand Libreville

Réalisée dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé, la centrale représente un investissement de 150 millions d’euros, soit environ 98,7 milliards de F CFA. Les autorités présentent cette infrastructure comme un levier pour renforcer l’approvisionnement électrique du Grand Libreville et accompagner la demande croissante en énergie. « Cette centrale représente bien plus qu’une infrastructure. Elle est le symbole de notre ambition : un mix énergétique plus diversifié, plus fiable et durable », a déclaré le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie.

middle ban bien plus que du sport

La montée en puissance complète de la centrale reste toutefois conditionnée à la levée de plusieurs contraintes techniques et administratives. Le gouvernement souligne notamment la nécessité de sécuriser le paiement des factures d’électricité et de finaliser certains accords contractuels. Les autorités entendent accélérer le développement d’autres projets solaires afin de réduire progressivement la dépendance du pays aux centrales thermiques et d’améliorer l’accès à l’électricité. Cette orientation s’inscrit dans le Plan national de croissance et de développement, avec l’objectif affiché de renforcer durablement l’offre énergétique et, à terme, d’améliorer les conditions de vie des populations.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 14h45min
1 746 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Libreville : tombée de rideaux sur Airtel Money Battle Ntcham Tour 

6 septembre 2026 à 13h10min

Gabon : Il y a 61 ans disparaissait Albert Schweitzer à Lambaréné !

6 septembre 2026 à 13h04min

Owendo : Perturbations en perspective sur les routes lors du convoi des nouvelles turbines à gaz

6 septembre 2026 à 13h00min

Problème de vision, douleurs osseuses : ces signaux d’alerte du cancer chez l’enfant

6 septembre 2026 à 11h14min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page