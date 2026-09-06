Énergie : mise en service de la centrale solaire d’Ayémé dans sa première phase 

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La première phase de la centrale solaire de la Plaine Ayémé a été mise en service ce 5 septembre 2026, en présence du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, et d’une délégation d’hommes d’affaires des Émirats arabes unis conduite par Mohammed Bin Tala, ministre adjoint chargé des échanges d’expériences gouvernementales. Située à environ 30 kilomètres de Libreville, cette infrastructure portée par SOLEN SA traduit la volonté des autorités de diversifier le mix énergétique national et d’accroître la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

Le projet, dont la capacité totale projetée atteint 120 MWc, est déployé progressivement. La phase inaugurée affiche une capacité de 30 MWc et comprend un système de stockage par batteries de 8 MWh. Une première partie de l’installation, représentant 9 MWc, injecte déjà de l’électricité dans le Réseau Interconnecté de Libreville depuis le 20 octobre 2024. Pour assurer l’évacuation de l’énergie produite, une ligne électrique de 90 kV, longue de 10 kilomètres, relie désormais la centrale au poste de Ntoum 2, lui-même étendu dans le cadre du projet.

Renforcer l’alimentation du Grand Libreville

Réalisée dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé, la centrale représente un investissement de 150 millions d’euros, soit environ 98,7 milliards de F CFA. Les autorités présentent cette infrastructure comme un levier pour renforcer l’approvisionnement électrique du Grand Libreville et accompagner la demande croissante en énergie. « Cette centrale représente bien plus qu’une infrastructure. Elle est le symbole de notre ambition : un mix énergétique plus diversifié, plus fiable et durable », a déclaré le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie.

La montée en puissance complète de la centrale reste toutefois conditionnée à la levée de plusieurs contraintes techniques et administratives. Le gouvernement souligne notamment la nécessité de sécuriser le paiement des factures d’électricité et de finaliser certains accords contractuels. Les autorités entendent accélérer le développement d’autres projets solaires afin de réduire progressivement la dépendance du pays aux centrales thermiques et d’améliorer l’accès à l’électricité. Cette orientation s’inscrit dans le Plan national de croissance et de développement, avec l’objectif affiché de renforcer durablement l’offre énergétique et, à terme, d’améliorer les conditions de vie des populations.