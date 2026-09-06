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La polémique ne faiblit pas dans la province de la Nyanga, après la diffusion de vidéos montrant plusieurs travaux inachevés, alors que ceux-ci ont été financés sur des fonds publics. Dans un communiqué rendu public ce 6 septembre 2026, le porte-parole de Ensemble pour le Gabon, Lionel Giovani Boulingui, auteur des vidéos et fils de la localité, a annoncé le dépôt prochain d’une plainte par le Collectif NYN ÉVEIL. Cette initiative intervient dans un contexte de fortes interrogations sur l’état d’avancement et la gestion de plusieurs projets réalisés dans la province.

Malgré la convocation par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, des entreprises adjudicataires des marchés publics concernés, le collectif entend poursuivre sa démarche. NYN ÉVEIL dit refuser ce qu’il qualifie de « traitement politique des éléphants blancs de la Nyanga » et souhaite que des investigations permettent d’établir les responsabilités éventuelles. La procédure judiciaire envisagée doit notamment contribuer à « faire la lumière sur des soupçons de détournement » et à clarifier l’utilisation des ressources mobilisées pour les différents projets.

17 milliards dans le viseur du collectif

Selon le collectif NYN ÉVEIL, la plainte, qui doit être déposée auprès des juridictions compétentes, porte sur la gestion de plusieurs enveloppes destinées au développement local. Elle vise notamment « les comités de gestion des 6 départements, autour du fonds de 7 milliards de la période de transition, et 10 milliards de la journée dite du 30 Août 2025 ». Au total, ce sont donc 17 milliards de francs CFA qui se trouvent au cœur des préoccupations exprimées par le collectif, lequel réclame davantage de transparence sur leur utilisation.

Cette démarche s’inscrit, selon NYN ÉVEIL, dans une volonté de renforcer la reddition des comptes et le contrôle de la gestion des fonds publics dans la Nyanga. Le collectif entend ainsi porter les soupçons qu’il formule devant les juridictions compétentes afin que les faits soient examinés et, le cas échéant, que les responsabilités soient établies. Pour l’heure, les accusations évoquées par le collectif restent à étayer par une enquête judiciaire. La convocation des entreprises adjudicataires par l’exécutif constitue toutefois un premier épisode dans cette affaire qui continue de susciter des réactions dans le pays.