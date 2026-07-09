LFR 2026 : les 30 mesures qui vont changer la vie des entreprises gabonaises

Ecouter l'article

Adoptée par le Sénat, la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne se limite pas à une révision des équilibres budgétaires de l’État. Elle introduit une série de réformes fiscales, numériques, environnementales et administratives qui redessinent en profondeur l’environnement des affaires au Gabon. De la généralisation de la facture électronique à la taxation des géants du numérique, en passant par la réforme de la TVA, le crédit-bail, la contribution carbone ou encore l’encadrement des exonérations fiscales, ce sont près d’une trentaine de mesures qui auront un impact direct sur les entreprises, quelle que soit leur taille.

Loin d’être une simple loi technique réservée aux fiscalistes, cette LFR constitue l’une des réformes économiques les plus structurantes de ces dernières années. Derrière les modifications du Code général des impôts se dessine une volonté de moderniser l’administration fiscale, d’élargir l’assiette des recettes publiques, de renforcer l’équité entre opérateurs économiques et d’accompagner la transformation numérique de l’économie gabonaise.

Une révolution fiscale qui touche toutes les entreprises

Parmi les principales innovations figure l’obligation progressive de recourir à la facture électronique normalisée. Désormais, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur les bénéfices professionnels, à l’impôt synthétique libératoire ou à la TVA devront utiliser des dispositifs homologués par l’administration fiscale. En contrepartie, celles qui investiront dans ces équipements pourront bénéficier d’un crédit d’impôt réparti sur trois années.

La réforme renforce également les exigences en matière de déductibilité des charges. Les dépenses professionnelles ne pourront être admises qu’à condition d’être justifiées par des factures électroniques ou des documents reconnus par voie réglementaire, ce qui accentue la lutte contre la fraude et la fausse facturation.

TVA, crédit-bail et numérique au cœur de la réforme

La LFR revoit également plusieurs règles relatives à la TVA. Elle instaure notamment un cadre fiscal complet pour les opérations de crédit-bail, facilite la récupération de la TVA dans certains cas, introduit de nouveaux taux réduits sur certains produits et maintient des exonérations sur plusieurs biens de première nécessité afin de soutenir la consommation et la production locale.

Autre innovation majeure : les fournisseurs étrangers de services numériques devront désormais s’immatriculer auprès de l’administration fiscale gabonaise afin de déclarer et reverser la TVA ainsi que la Contribution spéciale de solidarité (CSS). Les plateformes de streaming, les services cloud, les réseaux sociaux, les plateformes publicitaires et les prestataires numériques internationaux entrent ainsi dans le champ de la fiscalité gabonaise.

Environnement, habitat et contrôle fiscal renforcés

La loi crée également de nouveaux prélèvements destinés à financer des politiques publiques. C’est notamment le cas de la Contribution carbone, qui concernera les opérateurs des secteurs aérien et maritime afin de soutenir les programmes de transition écologique, mais aussi du Fonds national de l’habitat, financé par une contribution de 3 % assise sur la masse salariale des employeurs concernés.

Parallèlement, l’administration fiscale voit ses outils de contrôle considérablement renforcés. Les échanges électroniques avec les contribuables acquièrent désormais une valeur juridique équivalente aux correspondances papier, tandis que les pénalités applicables en cas de retard de paiement, de défaut de déclaration ou de paiement électronique sont précisées et renforcées.

Les 30 principales mesures qui concernent les entreprises

Généralisation progressive de la facture électronique.

Crédit d’impôt pour l’acquisition des dispositifs de facturation électronique.

Déduction des charges conditionnée aux factures électroniques.

Nouvelles règles fiscales applicables au crédit-bail.

Encadrement fiscal du leasing immobilier et mobilier.

Simplification des droits d’enregistrement des contrats de crédit-bail.

Nouveau régime de TVA applicable au crédit-bail.

Extension du droit à déduction de la TVA.

Nouveaux délais de régularisation des crédits de TVA.

Introduction de nouveaux taux réduits de TVA.

Exonération de TVA sur plusieurs produits essentiels.

Exonération de TVA pour les véhicules électriques.

Taux réduit de 3 % sur le fer à béton fabriqué au Gabon.

Assujettissement des fournisseurs étrangers à la TVA.

Création d’un régime simplifié pour les plateformes numériques non-résidentes.

Taxation des services numériques internationaux.

Assujettissement des opérateurs numériques à la Contribution spéciale de solidarité.

Nouveaux droits d’accises sur certains produits.

Création d’une Contribution carbone.

Nouvelle taxe sur la protection de l’environnement.

Création du Fonds national de l’habitat.

Contribution de 3 % au profit du Fonds national de l’habitat.

Nouvelles modalités de paiement des contributions fiscales.

Renforcement des sanctions en cas de retard de paiement.

Reconnaissance juridique des procédures électroniques.

Suppression de certains avantages issus de la convention fiscale OCAM.

Encadrement plus strict des exonérations fiscales accordées par l’État.

Renforcement du contrôle des conventions fiscales et douanières.

Modernisation des procédures de recouvrement.

Renforcement global de la digitalisation de l’administration fiscale.

Un nouveau visage pour le climat des affaires

Au-delà des dispositions fiscales, cette loi traduit un changement de paradigme dans la gouvernance économique. Elle cherche à adapter le système fiscal aux nouvelles réalités de l’économie numérique, à sécuriser les recettes publiques, à renforcer la traçabilité des opérations économiques et à harmoniser les règles applicables aux opérateurs locaux et internationaux.

Pour les entreprises gabonaises, cette LFR 2026 impose donc une anticipation rapide. Comptabilité, facturation, gestion fiscale, investissements numériques, relations avec les fournisseurs étrangers ou encore stratégie de financement devront désormais intégrer ces nouvelles exigences réglementaires. Plus qu’une simple loi budgétaire, la LFR 2026 marque l’entrée du Gabon dans une nouvelle génération de fiscalité, où la digitalisation, la transparence et la conformité deviennent des leviers incontournables de la compétitivité des entreprises.