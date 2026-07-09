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Gabon–Madagascar : l’expérience de la transition gabonaise inspire l’UA et l’ONU

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 21h21min
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Mohamed Idrissa Farah et Parfait Onanga-Anyanga reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu une mission conjointe de l’Union africaine et des Nations Unies venue s’inspirer de l’expérience gabonaise en matière de transition politique et de refondation institutionnelle. Cette démarche s’inscrit dans l’accompagnement du processus engagé à Madagascar, sous la conduite du président Michaël Randrianirina.

Le Gabon continue de capitaliser sur son retour à l’ordre constitutionnel. Reçue par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, une mission conjointe de l’Union africaine et des Nations Unies, conduite par Mohamed Idrissa Farah et Parfait Onanga-Anyanga, est venue échanger sur les enseignements de la transition gabonaise.

Cette rencontre intervient dans le cadre du processus de refondation engagé par Madagascar, qui entend tirer parti du modèle gabonais, notamment en matière de dialogue national, de réforme institutionnelle et d’organisation d’élections crédibles.

Une transition présentée comme modèle de stabilité

Au cours des échanges, le président de la République a rappelé les piliers ayant structuré la transition gabonaise : inclusivité, respect du calendrier, dialogue national participatif, préservation de la paix et de la cohésion sociale.

Selon les autorités, ces principes ont permis l’organisation d’élections libres et transparentes, consacrant le retour à l’ordre constitutionnel et la restauration des institutions républicaines.

Madagascar dans une logique de refondation

La mission UA-ONU s’inscrit également dans la dynamique engagée à Antananarivo, où le président Michaël Randrianirina conduit un processus de refondation comprenant une réforme constitutionnelle, un dialogue national inclusif et des échéances électorales.

En choisissant Libreville comme cadre d’échanges, l’Union africaine et les Nations Unies reconnaissent les avancées du Gabon et encouragent le partage d’expériences entre États africains engagés dans des transitions institutionnelles.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 21h21min
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Henriette Lembet

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