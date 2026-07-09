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Libreville : les travaux de réhabilitation des voies secondaires progressent à Venez-Voir et Petit-Paris

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 19h56min
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Le Maire de la commune, Eugène M’bzouko, a effectué, le lundi 6 juillet 2026, une visite de terrain aux côtés du ministre des Travaux publics, Edgard Moukoumbi. Objectif, évaluer l’évolution des chantiers en cours à Venez-Voir, sur l’axe Feu rouge de la Peyrie–Rio, et à Petit-Paris, sur les axes Gouvernorat et Mosquée. Cette mission conjointe témoigne de la volonté des autorités d’accélérer l’amélioration des infrastructures urbaines au bénéfice des populations.

Accompagné de ses adjoints, Juste Roméo Mouyopa  et Issa Malam Salatou, ainsi que du maire du 3ᵉ arrondissement, Franck Ibouli, le maire de Libreville a pu constater l’état d’avancement des travaux. Cette descente de terrain illustre la collaboration étroite entre l’État et la municipalité dans la mise en œuvre de projets destinés à moderniser la capitale. Ces aménagements s’inscrivent dans la politique nationale impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la modernisation des infrastructures au cœur de son action.

Des infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine

Ainsi, les travaux visent à fluidifier la circulation dans des secteurs particulièrement fréquentés, tout en améliorant durablement les conditions de déplacement des habitants. Ils prévoient notamment l’élargissement des voies, la création de nouvelles dessertes et l’installation d’un éclairage public moderne afin de renforcer la sécurité des usagers, de jour comme de nuit. L’un des principaux objectifs est également de faciliter l’accès au nouvel hôpital situé à proximité de l’axe Peyrie–Rio, tout en contribuant au désengorgement des principaux axes routiers du Grand Libreville. Au-delà de l’amélioration de la mobilité, ces réalisations participent à l’embellissement du cadre de vie et à une meilleure organisation de l’espace urbain.

À cette occasion, le ministre des Travaux publics a rappelé que ces chantiers traduisent la vision du Chef de l’État de bâtir un Grand Libreville moderne, accessible et sécurisé. Exécutés par le Consortium International des Travaux Publics (CITP), les travaux portent sur un linéaire de 300 mètres et devraient être achevés dans un délai prévisionnel d’un mois. À travers cette coopération, le ministère des Travaux publics et la Mairie de Libreville réaffirment leur volonté de poursuivre la transformation de la capitale en développant des infrastructures modernes, durables et adaptées aux besoins quotidiens des citoyens.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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