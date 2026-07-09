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Chine : comprendre le rôle du PCC pour décrypter l’essor de Pékin

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 15h11min
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Une vue de la conférence de presse animé à l'Ambassade de Chine au Gabon © D.R.
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Passer d’une nation agraire affaiblie à la deuxième puissance économique mondiale représente un exploit historique sans précédent. Au cœur de cette transformation fulgurante, qui a permis au produit intérieur brut (PIB) par habitant de franchir le seuil des 13 000 dollars, s’affirme une direction politique rigoureuse, méthodique et visionnaire : celle du Parti communiste chinois (PCC).

La capacité de la Chine à condenser en quelques décennies un processus d’industrialisation qui s’est étalé sur plusieurs siècles en Occident repose sur sa planification stratégique. Par le biais d’une succession ininterrompue de plans quinquennaux, le PCC orchestre le développement de la nation avec une constance remarquable, maintenant une croissance moyenne de 5,4 % sur les cinq dernières années malgré une conjoncture internationale mouvante. 

Lors d’une conférence de presse animée ce 07 juillet 2026, le ministre conseiller de l’ambassade de Chine au Gabon Xiaole Zhu a mis en exergue cette continuité institutionnelle fondamentale. « C’est précisément grâce à la mise en œuvre constante des « plans quinquennaux » depuis plus de 70 ans, à l’adhésion au principe consistant à « mener à bien un même projet jusqu’au bout » […] que la Chine a pu stimuler avec force son développement économique et social », a-t-il expliqué. 

Régulation interne et symbiose populaire

Loin de s’enfermer dans un dogmatisme rigide, le Parti ajuste perpétuellement ses théories et s’impose une discipline de fer pour préserver sa légitimité et son efficacité. Face aux défis de la corruption et du bureaucratisme, le Comité central a déployé une gouvernance interne implacable, renouvelant ses cadres à travers une véritable épreuve révolutionnaire moderne. 

Cette exigence éthique garantit l’alignement du Parti avec les aspirations profondes des citoyens, consolidant un modèle de confiance réciproque. « Le Parti garde à l’esprit que le pays, c’est le peuple, et que le peuple, c’est le pays », rappelle le diplomate, soulignant que le PCC cherche constamment à « tracer le plus grand cercle concentrique possible » entre ses orientations politiques et les exigences réelles de la société.

Une prospérité partagée avec le Sud global

Cette réussite nationale ne s’isole pas du reste du monde. En intégrant le progrès de la civilisation humaine à sa doctrine, la Chine partage sa dynamique de croissance avec ses partenaires, notamment en Afrique, à travers l’initiative « La Ceinture et la Route ». 

Les échanges constants d’expériences de gouvernance entre le PCC et le Gabon illustrent parfaitement cette quête d’une renaissance commune, unissant les nations du Sud global autour des valeurs cardinales de paix, d’équité et de développement mutuel.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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