Derniers articlesSOCIETE

Parkinson : le CHUL  sensibilise au dépistage précoce

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 19h14min
1 508 Temps de lecture 1 minute
Entrée du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

La maladie de Parkinson est une affection neurologique chronique qui altère progressivement le contrôle des mouvements et touche des millions de personnes dans le monde. Souvent associée au vieillissement, elle peut  pourtant apparaître avant l’âge de 60 ans et évoluer lentement au fil des années. À travers une nouvelle campagne de sensibilisation, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) rappelle l’importance d’un dépistage précoce afin d’améliorer la prise en charge des patients.

La maladie est provoquée par la diminution progressive des neurones qui produisent la dopamine, une substance indispensable à la coordination des mouvements. Cette altération entraîne des symptômes caractéristiques tels que le tremblement au repos, la lenteur des gestes, appelée bradykinésie, la raideur musculaire ainsi que des troubles de l’équilibre. D’autres manifestations, parfois moins connues, peuvent également précéder ces signes, notamment une perte de l’odorat, des troubles du sommeil, une fatigue persistante ou encore des difficultés de concentration, ce qui souligne l’importance de consulter dès les premiers symptômes.

Une consultation spécialisée pour une prise en charge adaptée

Selon le spécialiste du CHUL, un diagnostic posé à un stade précoce permet de mettre en place un suivi adapté et d’améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes. Même si aucun traitement ne permet aujourd’hui de guérir définitivement la maladie de Parkinson, plusieurs solutions thérapeutiques existent pour atténuer les symptômes, ralentir leur impact sur le quotidien et préserver l’autonomie des patients le plus longtemps possible. La prise en charge repose également sur un accompagnement multidisciplinaire associant notamment neurologues, kinésithérapeutes et autres professionnels de santé.

Au Gabon, les personnes présentant des signes évocateurs de cette maladie peuvent bénéficier d’une évaluation spécialisée au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Le Dr Gningone Pupchen, neurologue au sein de cette unité, rappelle que toute apparition de tremblements, de lenteur inhabituelle des mouvements ou de troubles de l’équilibre mérite une consultation médicale. À travers cette action de sensibilisation, le CHUL entend informer la population sur cette maladie encore méconnue, encourager un recours précoce aux soins et contribuer à une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 19h14min
1 508 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : 3 millions de poussins commandés pour lancer l’autosuffisance avicole

9 juillet 2026 à 19h45min

Libreville : un parent démissionnaire a-t-il le droit de revendiquer la réussite de son enfant ?

9 juillet 2026 à 15h51min

Gabon : Netflix, Google, Meta, Amazon… le gouvernement veut désormais taxer les géants du numérique

9 juillet 2026 à 15h48min

Yaoundé : Régis Onanga Ndiaye conduit la délégation parlementaire à la 51ᵉ session de l’APF 

9 juillet 2026 à 15h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Panthère du Gabon : le retour d'Alain Giresse pour piloter la DTN ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Panthère du Gabon : le retour d'Alain Giresse pour piloter la DTN ?
[#Reportage] Gabon-FMI : près de dix réunions techniques déjà tenues en vue d'un futur programme économique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon-FMI : près de dix réunions techniques déjà tenues en vue d'un futur programme
[#Déclaration] Ntoutoume Ayi : bilan d’une session parlementaire intense 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Déclaration] Ntoutoume Ayi : bilan d’une session parlementaire intense
[#RevuedePresse] Revue de presse du 09 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 09 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 09 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 09 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : l’ARCEP lance la chasse aux téléphones et tablettes non homologués 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l’ARCEP lance la chasse aux téléphones et tablettes non homologués
S'abonner
Bouton retour en haut de la page