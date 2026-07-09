Parkinson : le CHUL  sensibilise au dépistage précoce

Ecouter l'article

La maladie de Parkinson est une affection neurologique chronique qui altère progressivement le contrôle des mouvements et touche des millions de personnes dans le monde. Souvent associée au vieillissement, elle peut pourtant apparaître avant l’âge de 60 ans et évoluer lentement au fil des années. À travers une nouvelle campagne de sensibilisation, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) rappelle l’importance d’un dépistage précoce afin d’améliorer la prise en charge des patients.

La maladie est provoquée par la diminution progressive des neurones qui produisent la dopamine, une substance indispensable à la coordination des mouvements. Cette altération entraîne des symptômes caractéristiques tels que le tremblement au repos, la lenteur des gestes, appelée bradykinésie, la raideur musculaire ainsi que des troubles de l’équilibre. D’autres manifestations, parfois moins connues, peuvent également précéder ces signes, notamment une perte de l’odorat, des troubles du sommeil, une fatigue persistante ou encore des difficultés de concentration, ce qui souligne l’importance de consulter dès les premiers symptômes.

Une consultation spécialisée pour une prise en charge adaptée

Selon le spécialiste du CHUL, un diagnostic posé à un stade précoce permet de mettre en place un suivi adapté et d’améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes. Même si aucun traitement ne permet aujourd’hui de guérir définitivement la maladie de Parkinson, plusieurs solutions thérapeutiques existent pour atténuer les symptômes, ralentir leur impact sur le quotidien et préserver l’autonomie des patients le plus longtemps possible. La prise en charge repose également sur un accompagnement multidisciplinaire associant notamment neurologues, kinésithérapeutes et autres professionnels de santé.

Au Gabon, les personnes présentant des signes évocateurs de cette maladie peuvent bénéficier d’une évaluation spécialisée au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Le Dr Gningone Pupchen, neurologue au sein de cette unité, rappelle que toute apparition de tremblements, de lenteur inhabituelle des mouvements ou de troubles de l’équilibre mérite une consultation médicale. À travers cette action de sensibilisation, le CHUL entend informer la population sur cette maladie encore méconnue, encourager un recours précoce aux soins et contribuer à une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson.