A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Diplomatie : Libreville accueille le premier ambassadeur résident des Émirats arabes unis

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 13h52min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des Émirats Arabes unis © D.R.
Ecouter l'article

Le lundi 06 juillet 2026, Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora, a officiellement reçu les copies figurées des lettres de créance de trois nouveaux diplomates. Parmi ces nominations, l’arrivée du tout premier ambassadeur résident des Émirats arabes unis (EAU) marque un tournant historique pour la diplomatie gabonaise.

Une nouvelle ère entre Libreville et Abou Dhabi

Jusqu’à présent, l’axe diplomatique entre le Gabon et les Émirats arabes unis passait par Luanda, en Angola, d’où étaient gérées les affaires bilatérales. L’ouverture d’une ambassade permanente au cœur de la capitale gabonaise vient rompre avec cet éloignement géographique. Cette décision forte traduit la volonté partagée des deux nations de structurer et de densifier leurs liens. Pour Abou Dhabi, le Gabon s’impose désormais comme un partenaire stratégique de premier plan, salué pour sa stabilité politique et son rôle de pivot en Afrique centrale. Cette présence physique permanente vise en priorité à catalyser les investissements directs étrangers (IDE) vers le territoire gabonais.

Infrastructures, énergie et technologies : les chantiers d’avenir

Le rapprochement entre les deux États ne se limite pas au symbole ; il s’ancre dans des projets concrets. Selon les orientations définies par le ministère des Affaires étrangères, les capitaux émiratis cibleront des secteurs prioritaires et hautement structurants. Les infrastructures et l’énergie se développeront à travers des financements d’envergure, tandis que les transports et les nouvelles technologies bénéficieront d’une modernisation des réseaux et de transferts d’expertises pointus. Le commerce et le tourisme ne sont pas en reste : Libreville et Abou Dhabi entendent fluidifier leurs échanges marchands et mettre en lumière le formidable potentiel économique et naturel du Gabon.

La Suisse et la Tanzanie consolident leurs liens

Si l’arrivée du diplomate émirati a capté l’attention, cette cérémonie protocolaire a également permis de réaffirmer d’autres alliances précieuses. La ministre a ainsi accueilli les nouveaux représentants de la Confédération suisse et de la République-Unie de Tanzanie. Ces nominations croisées viennent consolider des partenariats déjà dynamiques dans des domaines aussi diversifiés que l’économie, la santé publique, l’éducation, la préservation de l’environnement et les échanges institutionnels. Par cette triple accréditation, le Gabon confirme son ouverture sur le monde et sa volonté de diversifier ses coopérations pour soutenir son développement national.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 13h52min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

PLFR 2026 : les ponts de Bongolo et d’Idembé parmi les projets supprimés du budget d’investissement

8 juillet 2026 à 13h56min

Cyberharcèlement : une violence numérique aux conséquences bien réelles

8 juillet 2026 à 13h36min

Ebola : la barre de 500 cas franchie en RDC !

8 juillet 2026 à 13h32min

Que le parcours du Parti communiste chinois éclaire l’avenir de la coopération sino-gabonaise

8 juillet 2026 à 13h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 08 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 08 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : vers la réhabilitation du stade Omnisports par Numan ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : vers la réhabilitation du stade Omnisports par Numan ?
[#Reportage] Gabon : Le gouvernement précise les contours de la nouvelle taxe sur les vols internationaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Le gouvernement précise les contours de la nouvelle taxe sur les vols internationaux
[#Reportage] LFR 2026 : le gouvernement gèle 32 milliards consacrés aux recrutements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] LFR 2026 : le gouvernement gèle 32 milliards consacrés aux recrutements
🔴[FlashInfos] Gabon : Le gouvernement précise les contours de la nouvelle taxe sur les vols internationaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Le gouvernement précise les contours de la nouvelle taxe sur les vols internationaux
S'abonner
Bouton retour en haut de la page