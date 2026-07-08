Diplomatie : Libreville accueille le premier ambassadeur résident des Émirats arabes unis

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Le lundi 06 juillet 2026, Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora, a officiellement reçu les copies figurées des lettres de créance de trois nouveaux diplomates. Parmi ces nominations, l’arrivée du tout premier ambassadeur résident des Émirats arabes unis (EAU) marque un tournant historique pour la diplomatie gabonaise.

Une nouvelle ère entre Libreville et Abou Dhabi

Jusqu’à présent, l’axe diplomatique entre le Gabon et les Émirats arabes unis passait par Luanda, en Angola, d’où étaient gérées les affaires bilatérales. L’ouverture d’une ambassade permanente au cœur de la capitale gabonaise vient rompre avec cet éloignement géographique. Cette décision forte traduit la volonté partagée des deux nations de structurer et de densifier leurs liens. Pour Abou Dhabi, le Gabon s’impose désormais comme un partenaire stratégique de premier plan, salué pour sa stabilité politique et son rôle de pivot en Afrique centrale. Cette présence physique permanente vise en priorité à catalyser les investissements directs étrangers (IDE) vers le territoire gabonais.

Infrastructures, énergie et technologies : les chantiers d’avenir

Le rapprochement entre les deux États ne se limite pas au symbole ; il s’ancre dans des projets concrets. Selon les orientations définies par le ministère des Affaires étrangères, les capitaux émiratis cibleront des secteurs prioritaires et hautement structurants. Les infrastructures et l’énergie se développeront à travers des financements d’envergure, tandis que les transports et les nouvelles technologies bénéficieront d’une modernisation des réseaux et de transferts d’expertises pointus. Le commerce et le tourisme ne sont pas en reste : Libreville et Abou Dhabi entendent fluidifier leurs échanges marchands et mettre en lumière le formidable potentiel économique et naturel du Gabon.

La Suisse et la Tanzanie consolident leurs liens

Si l’arrivée du diplomate émirati a capté l’attention, cette cérémonie protocolaire a également permis de réaffirmer d’autres alliances précieuses. La ministre a ainsi accueilli les nouveaux représentants de la Confédération suisse et de la République-Unie de Tanzanie. Ces nominations croisées viennent consolider des partenariats déjà dynamiques dans des domaines aussi diversifiés que l’économie, la santé publique, l’éducation, la préservation de l’environnement et les échanges institutionnels. Par cette triple accréditation, le Gabon confirme son ouverture sur le monde et sa volonté de diversifier ses coopérations pour soutenir son développement national.