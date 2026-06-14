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LFR 2026 : le budget de l’Education nationale en baisse de 27,13 milliards 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 19h06min
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Des membres du gouvernement auditionnés à l'Assemblée nationale © D.R.
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Le jeudi 12 juin 2026, Camélia Ntoutoume Leclercq, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, s’est pliée au rituel de l’audition parlementaire. Face aux députés de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique de l’Assemblée nationale, elle est venue défendre les réajustements budgétaires de son secteur pour l’année en cours. 

Au cœur des débats : l’enveloppe de l’Éducation nationale et le volet « Éducation populaire » de la mission interministérielle dédiée à la Culture, aux Arts et à l’Éducation civique. Avant de plonger dans les projections futures, la ministre a tenu à dresser un état des lieux transparent de l’utilisation des fonds publics. À fin avril 2026, l’exécution des crédits de son département affichait un rythme encore timide.

Sur une dotation globale nette de 254,75 milliards de FCFA, les montants ordonnancés s’élevaient à 4,65 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 1,65 % en base ordonnancements contre 1,88 % en base engagements et 20,76 % en base caisse. Dans le détail, l’enseignement secondaire tire son épingle du jeu avec 3,67 % d’exécution, loin devant l’enseignement technique (0,69 %), le pré-primaire et primaire (0,29 %), et le programme de pilotage (0,28 %).

Rigueur budgétaire : une baisse globale de 9,5 %

Venons-en au vif du sujet : le projet de loi de finances rectificative 2026. Crise oblige, l’heure est à la rigueur. Les nouveaux crédits proposés s’établissent désormais à 260,22 milliards de FCFA, contre les 287,35 milliards initialement prévus.

Cette révision à la baisse représente un recul de 27,13 milliards de FCFA, soit une diminution de 9,5 %. Une cure d’austérité notable, qui reste cependant relative au vu de la baisse de 17 % qui frappe le budget général de l’État.

Cap sur l’avenir des infrastructures scolaires

L’exposé des chiffres a naturellement laissé place à un dialogue direct et sans fard avec les élus du peuple. Les députés ont profité de cette tribune pour interpeller la ministre d’État sur les grands défis du système éducatif. L’état d’avancement des chantiers en cours et les solutions concrètes pour optimiser les conditions d’enseignement sur l’ensemble du territoire ont longuement animé les échanges. 

Grâce à ces éclairages mutuels, les parlementaires disposent désormais de toutes les clés pour examiner ce collectif budgétaire 2026 avec la rigueur nécessaire.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 19h06min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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