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Gabon : La Grande Pharmacie Saint-Christophe ouvre ses portes à Akanda

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 19h31min
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Photo de famille au terme de la cérémonie de la Grande Pharmacie Saint-Christophe à Akanda © D.R.
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Ce samedi 13 juin 2026 s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de la Grande Pharmacie Saint-Christophe située au quartier Avorbam dans la commune d’Akanda. Cette structure ultra moderne portée par le Dr Albert Bernard Bongo Landji promet de transformer l’accès aux soins de proximité dans la commune.

Un nouveau jalon vient d’être posé pour l’offre de soins dans la commune d’Akanda. Samedi dernier, s’est tenue la cérémonie d’inauguration officielle de la Grande Pharmacie Saint-Christophe, située à Avorbam, à une centaine de mètres de l’ISTA. L’événement, empreint d’une vive émotion, a débuté par une minute de silence solennelle en mémoire des défunts, marquant l’ancrage profondément humain et respectueux de cette nouvelle institution médicale.

Une ambition alignée sur la vision nationale

Le fondateur de l’établissement, le Dr Albert Bernard Bongo Landji, a exprimé avec ferveur la fierté de participer au développement sanitaire du pays. Ce projet s’aligne harmonieusement avec la politique de santé publique impulsée au plus haut sommet de l’État par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. 

En ouvrant cette officine moderne, le Dr Bongo Landji entend œuvrer humblement pour un accès élargi de la population aux services de santé de base indispensables. « L’ouverture de cette pharmacie s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence, Président de la République, Chef de l’État […] qui œuvre pour une amélioration continue de l’offre de santé et un meilleur accès des populations aux services essentiels », a souligné le promoteur lors de son allocution.

Plus qu’une officine : un véritable lieu de vie et d’écoute

Bâtie sur une surface impressionnante de 436 m² répartie sur un rez-de-chaussée et un étage, l’infrastructure propose deux pôles majeurs. Le premier est exclusivement réservé à la dispensation rigoureuse des médicaments, tandis que le second se consacre à la parapharmacie pour le bien-être global des usagers. L’approche défense ici dépasse largement la simple transaction commerciale de produits de santé.

« Notre pharmacie n’est donc pas essentiellement un espace de vente de médicaments, elle est avant tout un lieu de santé, de conseil, d’écoute et d’accompagnement des patients et des clients », a rappelé avec force le Dr Bongo Landji.

Afin de matérialiser cet engagement, plusieurs innovations majeures sont introduites, notamment le « dossier pharmaceutique personnalisé », un outil précieux assurant un suivi médical optimal et confidentiel pour chaque patient de la commune.

Un symbole de guérison et de dynamisme local

Le choix de placer l’établissement sous le patronage de Saint-Christophe ne relève pas du hasard. Protecteur traditionnel des pèlerins et des voyageurs, cette figure illustre la trajectoire que l’équipe médicale souhaite offrir à ses visiteurs : un accompagnement sécurisé sur le chemin sinueux menant de la maladie vers le rétablissement complet.

Au-delà de sa mission purement sanitaire, cette ouverture constitue une bouffée d’oxygène économique pour Akanda. En générant des emplois directs et en s’engageant à former les jeunes professionnels de santé locaux, la Grande Pharmacie Saint-Christophe s’impose d’ores et déjà comme un acteur incontournable du dynamisme de sa commune.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 19h31min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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