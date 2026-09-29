Souveraineté numérique : le Gabon lance l’élaboration de sa stratégie nationale d’IA

Ecouter l'article

Ce lundi 28 septembre 2026 s’est ouvert à la Cité de la Démocratie, les travaux consacrés à l’élaboration de la future Stratégie nationale d’intelligence artificielle (IA). Initiée par le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cette démarche marque une étape clé pour le pays qui entend passer du statut de simple utilisateur de technologies importées à celui d’acteur maître de ses choix stratégiques.

Présidé par Aline Sylvie Minko-Mi-Etoua, Secrétaire Générale du Ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, cet événement rassemble sur trois jours l’ensemble de l’écosystème national. Administrations, régulateurs, opérateurs, universités, secteur privé et société civile sont réunis pour établir un état des lieux franc.

Loin de copier des modèles stéréotypés, la démarche vise à interroger directement les réalités locales : infrastructures, données, talents et protection des citoyens. Les discussions porteront sur six enjeux fondamentaux : la formation et les compétences, la valorisation et la gestion des données, la solidité des infrastructures numériques, la gouvernance, la cybersécurité et la garantie des droits fondamentaux.

Une méthodologie participative soutenue par le PNUD

Pour formaliser cette vision, le gouvernement s’appuie sur la méthode AILA du PNUD, un cadre structuré d’évaluation des capacités technologiques. Soahangy Mamisoa Rangers, Représentante résidente adjointe du PNUD au Gabon, a rappelé que la stratégie restera strictement gabonaise, le PNUD apportant une facilitation technique afin de garantir un processus inclusif, responsable et adapté aux priorités du pays.

Dans le cadre du plan de transformation engagé par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, la maîtrise de l’IA vise à optimiser l’action publique, stimuler le secteur privé et dynamiser le capital humain. La question essentielle porte désormais sur le rythme, les modalités et les conditions d’un déploiement éthique et souverain.

Inclusion des jeunes et concertation élargie

L’accent est mis sur la prudentielle gestion des données et la protection des citoyens. Par ailleurs, la dimension de genre et la place accordée aux jeunes constituent des éléments clés du projet : l’intégration des talents locaux et de la jeunesse doit garantir que ces innovations apportent une plus-value durable et partagée.

La dynamique de concertation dépassera le cadre institutionnel de la Cité de la Démocratie. Une session spécifique réunissant les startups, les incubateurs et les innovateurs locaux aura lieu le 1ᵉʳ octobre à la Maison Verte du PNUD. Complétées par des rencontres bilatérales, ces consultations collecteront les éléments nécessaires à la rédaction de la version finale de la stratégie.