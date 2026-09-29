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Unesco : les capacités cognitives des étudiants utilisateurs d’IA en déclin

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 15h15min
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L’intelligence artificielle s’est installée à une vitesse fulgurante dans les universités. À l’occasion de la première journée de la Semaine de l’apprentissage numérique, l’UNESCO a publié sa deuxième enquête annuelle sur l’IA dans l’enseignement supérieur. Menée auprès de son réseau mondial de chaires, l’étude révèle une adoption quasi généralisée, 93 % des universitaires estiment que les étudiants utilisent l’IA générative pour réaliser leurs travaux.

Mais derrière cet engouement massif se cache un chiffre alarmant. 63 % des professeurs constatent un déclin des capacités cognitives chez leurs étudiants. Cette régression soulevée par les enseignants met en lumière un véritable danger pour l’avenir de l’éducation. Baisse de la pensée critique, de la problématisation autonome et des facultés d’analyse approfondie, sont autant de difficultés qui se poseront à terme. Si les étudiants délèguent leur réflexion aux algorithmes, le risque est de former de futurs diplômés incapables de raisonner de manière complexe sans assistance numérique, remettant en cause la valeur même des diplômes et la mission fondamentale de l’université.

L’Unesco pour un encadrement mondial des pratiques

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​Face à ce constat, le monde académique refuse pourtant le rejet brutal. Moins de 1 % des sondés préconisent une interdiction totale et seulement 2 % prônent un usage illimité. La grande majorité privilégie une utilisation encadrée ou signalée, tandis que deux tiers réclament des directives claires. Pour répondre à cette attente, l’UNESCO multiplie les initiatives, allant de la publication d’orientations éthiques à un soutien direct apporté à 58 pays pour adapter leurs programmes scolaires et former leurs enseignants.

Lors de cette édition de la Semaine de l’apprentissage numérique à Paris, l’organisation des Nations unies a posé les jalons d’une régulation. Les retours alimenteront des notes d’orientation qui seront publiées lors de la prochaine édition en mars 2027.​Alors que les technologies progressent à un rythme vertigineux, ces révélations rappellent l’urgence de fixations claires. Si l’IA offre d’incroyables perspectives, son amplification aveugle comporte le risque d’une dépossession intellectuelle. Il est vital de se rappeler que la machine doit demeurer un outil au service de l’esprit humain, et non l’inverse.

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