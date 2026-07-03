Jude Vianney Mathiew Boungou-Tsoumou n’est plus!

Ecouter l'article

Monsieur Joseph BOUNGOU-TSOUMOU et familles, Les clans : OBORI – EMBENGUA- OLONGO – KINGOUNOU à KOMONO( CONGO BRAZZAVILLE)Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents,amis, alliés et connaissances de Libreville, Franceville,Okondja, Brazzaville,Pointe- Noire,Dolisie et Roanne en France,le décès de leurs fils, petit fils et arrière petit fils : JUDE VIANNEY MATHIEW BOUNGOU-TSOUMOU,survenu le lundi 22 juin 2026 à Libreville.

En attendant le programme des obsèques qui sera communiqué ultérieurement,les veillées se passent au domicile familial sis à la Carrière Sogadel-Abattoir aux rails (par la décharge MINDOUNBE) AKOUROUNAM 2.