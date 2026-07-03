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Jude Vianney Mathiew Boungou-Tsoumou n’est plus!

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 17h17min
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Monsieur Joseph BOUNGOU-TSOUMOU et familles, Les clans : OBORI – EMBENGUA- OLONGO – KINGOUNOU à KOMONO( CONGO BRAZZAVILLE)Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents,amis, alliés et connaissances de Libreville, Franceville,Okondja, Brazzaville,Pointe- Noire,Dolisie et Roanne en France,le décès de leurs fils, petit fils et arrière petit fils : JUDE VIANNEY MATHIEW BOUNGOU-TSOUMOU,survenu le lundi 22 juin 2026 à Libreville.

En attendant le programme des obsèques qui sera communiqué ultérieurement,les veillées se passent au domicile familial sis à la Carrière Sogadel-Abattoir aux rails (par la décharge MINDOUNBE) AKOUROUNAM 2.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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