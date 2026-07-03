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État d’urgence hydrique : les fournisseurs d’eau désormais identifiés par des vignettes 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 18h19min
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À peine vingt-quatre heures après la réunion présidée par le chef de l’État avec les opérateurs économiques impliqués dans la distribution d’eau, le gouvernement est passé à l’action. Ce vendredi 3 juillet 2026, des dizaines de livreurs se sont retrouvés sur le site de FOPI afin de procéder à leur enregistrement et obtenir une vignette d’identification. Cette opération, pilotée par le ministre de l’Accès universel à l’Eau, Philippe Tonangoye, marque une nouvelle étape dans la gestion de l’état d’urgence hydrique. L’objectif est de recenser les acteurs de la filière et de les intégrer dans un dispositif coordonné avec les forces de police nationale pour assurer une meilleure organisation de la distribution.

Cette mesure répond également à une revendication des transporteurs d’eau, confrontés à des contrôles fréquents des forces de l’ordre. Grâce à cette homologation, les livreurs régulièrement enregistrés bénéficieront d’une reconnaissance officielle qui devrait mettre un terme aux tracasseries administratives. Philippe Tonangoye a annoncé que les opérateurs seront exonérés des différentes taxes et redevances habituellement exigées par le ministère des Transports, les municipalités et le ministère du Commerce. Les contrôles des forces de sécurité seront également allégés, la vignette apposée sur les portières des véhicules servant désormais de signe distinctif. En contrepartie, les transporteurs devront être en règle sur le plan administratif.

Une distribution mieux organisée 

Autre facilité accordée aux livreurs, la mise à disposition des bouches à incendie gérées par les Sapeurs pompiers et disséminées à travers les quartiers. Quant aux livreurs, ils sont désormais répartis par secteurs géographiques afin d’optimiser les rotations, de réduire les délais d’approvisionnement et d’améliorer la couverture des quartiers confrontés aux pénuries. Cette organisation vise à garantir une la coordination entre les différents intervenants mobilisés dans la gestion de cette crise. 

La mise en place de ce réseau organisé s’inscrit dans une stratégie plus large destinée à limiter les conséquences de l’urgence hydrique sur les populations. Le gouvernement entend encadrer le marché et préserver le pouvoir d’achat des ménages grâce à une tarification réglementée. À ce titre, le prix du mètre cube d’eau est homologué à 4 000 FCFA. Les autorités assurent que ce dispositif sera suivi de près et fera l’objet d’évaluations régulières afin d’apporter les ajustements nécessaires. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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