Journée mondiale de la Poste : Le Gabon pour une modernisation stratégique

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À l’occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 8 octobre dernier, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a tracé les perspectives de refonte de La Poste SA au Gabon. Placé sous le thème « Un seul réseau postal, des possibilités infinies », cet événement est l’occasion de rappeler le rôle essentiel des services postaux dans l’interconnexion des territoires et le développement national.

Dans son allocution officielle, le ministre a salué l’action du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a notamment rappelé le déblocage, le 19 juin dernier, d’une première tranche de 10 milliards de francs CFA. Cette somme vise le remboursement des épargnants de la Postebank, un dossier resté en attente pendant plus d’une décennie.

La Poste appelée à jouer son rôle dans la 5e République !

Pour le gouvernement, cette décision marque une étape décisive dans la restauration de la confiance des citoyens envers l’institution. Le plan de relance gouvernemental s’articule autour de trois piliers clés pour assurer l’avenir de la structure. Le premier volet porte sur la digitalisation des services financiers afin de renforcer l’inclusion financière des populations, y compris dans les zones isolées.

Le deuxième axe vise le développement de la logistique, du transport de colis et du commerce électronique. Enfin, le troisième pilier prévoit la valorisation des actifs stratégiques de l’entreprise. En particulier son data center, son imprimerie et son réseau national. À travers ces orientations, les autorités entendent transformer La Poste SA en une entreprise moderne, performante et viable au service du développement socio-économique du pays.