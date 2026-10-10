Gabon : la subvention des carburants est passée de 15 à 30 milliards de FCFA par mois

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Au Gabon, la charge mensuelle du mécanisme de stabilisation des prix des carburants, estimée à 15 milliards de FCFA durant la crise évoquée par les autorités, a atteint 30 milliards de FCFA en septembre 2026. Cette évolution, révélée lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, met en évidence le coût croissant de la politique de soutien aux prix des produits pétroliers et soulève la question de sa soutenabilité pour les finances publiques.

La protection du pouvoir d’achat des ménages gabonais face aux fluctuations des prix des carburants représente une charge budgétaire de plus en plus importante. Selon les données communiquées par le gouvernement, le dispositif de stabilisation, destiné à limiter la répercussion des coûts pétroliers sur les consommateurs, a connu une augmentation considérable. Cette progression intervient alors que le pays fait face à des tensions d’approvisionnement, révélant les limites d’un système dont le financement repose largement sur les ressources publiques.

Une charge budgétaire en forte augmentation

Avant la guerre en Ukraine, le coût mensuel du mécanisme oscillait entre 7 et 9 milliards de FCFA. Il a ensuite atteint 15 milliards de FCFA durant la crise mentionnée dans le communiqué gouvernemental, avant de doubler pour s’établir à 30 milliards de FCFA en septembre 2026.

Cette évolution traduit une pression accrue sur les finances publiques. Toutefois, le communiqué ne précise ni les facteurs expliquant exactement ce doublement, ni la répartition des dépenses entre les différents produits pétroliers concernés.

Une protection du pouvoir d’achat coûteuse

Le mécanisme de stabilisation permet d’atténuer les variations des prix supportés par les consommateurs. Il constitue ainsi un instrument de protection des ménages, mais également des entreprises dont les activités dépendent fortement des coûts de transport et d’énergie.

Face à cette progression, le président de la République a demandé au gouvernement d’étudier des mécanismes susceptibles de réduire, voire de supprimer à terme, la charge supportée par l’État. Aucune décision de suppression des subventions ou de hausse des prix à la pompe n’a cependant été annoncée.

Le défi d’une réforme socialement soutenable

Une éventuelle modification du dispositif pourrait avoir des répercussions sur les dépenses de transport, les coûts de distribution et les prix des biens de consommation. La question de l’accompagnement des ménages les plus vulnérables devra donc être prise en compte dans les réflexions gouvernementales.

Parallèlement, les autorités envisagent la modernisation de la SOGARA et le renforcement des stocks stratégiques de carburants. Au-delà des difficultés d’approvisionnement, le défi consiste désormais à définir un modèle capable de préserver le pouvoir d’achat sans compromettre durablement l’équilibre des finances publiques.