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Grand Minkong : près de 9 milliards de Fcfa pour produire localement

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 octobre 2026 à 13h01min
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Pakôme Kossy sur le site du futur projet © D.R.
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Dans la province du Woleu-Ntem, le projet agro-industriel intégré de Grand Minkong ambitionne de renforcer la production locale et de créer des emplois. Le jeudi 8 octobre 2026, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a visité ce site porté par le groupe AOM. Avec un investissement annoncé de près de 9 milliards de francs CFA, cette initiative vise à développer les capacités agricoles nationales et à favoriser la transformation locale des produits.

La première phase prévoit l’exploitation de 200 hectares consacrés à quatre cultures : la tomate, l’ananas, la banane plantain et le manioc. La mise en valeur complète des superficies est prévue au troisième trimestre 2027. Les coopératives locales seront associées à la production grâce à des parcelles aménagées, un accès aux intrants et à la mécanisation, ainsi qu’une garantie de rachat des récoltes par l’investisseur. Ce dispositif entend soutenir les producteurs et sécuriser leurs débouchés.

Une zone industrielle tournée vers la transformation

Le projet prévoit également une zone industrielle de 50 hectares destinée à accueillir des activités de transformation agroalimentaire, de production d’équipements agricoles et d’irrigation. Cette composante doit favoriser la valorisation des récoltes sur place et renforcer les liens entre agriculture et industrie. En développant ces activités complémentaires, Grand Minkong entend créer de nouvelles perspectives économiques pour les populations rurales. Toutefois, le nombre d’emplois attendus n’a pas été précisé dans les informations communiquées.

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Devant les populations, Pacôme Kossy a réaffirmé le soutien du Gouvernement au projet, en insistant sur quatre priorités : accroître la production nationale, accompagner les coopératives, créer des emplois et stabiliser le monde rural. « Désormais, nous devons produire au Gabon ce que nous mangeons », a déclaré le ministre. Avec près de 9 milliards de francs CFA annoncés, Grand Minkong porte ainsi une ambition économique fondée sur la production agricole, la transformation locale et l’emploi. Sa concrétisation dépendra notamment du respect du calendrier prévu et de la mise en œuvre effective des aménagements annoncés.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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