Journée internationale contre les discours de haine : l’ONU tire la sonnette d’alarme face aux dérives du numérique

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À l’occasion de la cinquième Journée internationale de la lutte contre les discours de haine, célébrée ce 18 juin 2026, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a livré un message particulièrement fort. Il y rappelle que les mots hostiles constituent le premier pas vers la déshumanisation, un engrenage dangereux qui ouvre trop souvent la voie aux conflits armés et aux crimes de masse.

Les minorités, les migrants, les personnes en situation de handicap ainsi que les femmes se retrouvent fréquemment en première ligne de ces attaques, souvent instrumentalisées à des fins politiques.

Le fléau invisible des algorithmes

Avec l’avènement de l’ère numérique, la propagation de cette violence verbale a pris une dimension vertigineuse. Le chef de l’ONU pointe directement du doigt la responsabilité des plateformes non réglementées, un phénomène désormais amplifié par l’essor de l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, trop de modèles mathématiques et d’algorithmes sont conçus pour capitaliser sur l’indignation. En valorisant la division et le mensonge pour maximiser les mentions « j’aime » et générer des vues, le cyberespace est devenu un terrain fertile pour l’incitation à la violence. Cette situation est encore aggravée par l’anonymat en ligne, qui garantit une quasi-impunité aux auteurs de ces messages haineux.

Briser la spirale du rejet

Face à ce constat alarmant, l’Organisation des Nations Unies insiste sur le fait qu’il n’y a pas de fatalité. L’inversion de cette tendance repose sur des actions pragmatiques : éduquer les citoyens pour qu’ils rejettent ces discours, soutenir activement les victimes et exiger une fermeté accrue de la part des géants de la technologie.

Le Secrétaire général rappelle avec insistance que les États ont le devoir, en vertu du droit international, de combattre l’incitation à la haine tout en cultivant la solidarité et le respect de la diversité. Il souligne également une distinction essentielle : la liberté d’expression ne doit en aucun cas servir de bouclier pour justifier la diffusion de propos toxiques.

Pour guider la communauté internationale, l’ONU s’appuie sur sa Stratégie et son Plan d’action dédiés, complétés par les Principes mondiaux pour l’intégrité de l’information. Ces outils tracent une feuille de route claire vers un écosystème numérique éthique. En cette journée symbolique, l’appel est lancé pour bâtir un monde résolument ancré dans le respect et la dignité humaine.