Aviation : le Nigérian Air Peace va désormais desservir  Libreville !

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Dès le 1er août 2026, la compagnie nigériane Air Peace déploiera ses ailes vers Libreville. Cette arrivée stratégique résonne comme une excellente nouvelle pour les usagers, particulièrement éprouvés ces derniers temps. En effet, le paysage aéronautique d’Afrique centrale a récemment subi de lourds revers avec la réduction des fréquences, voire le retrait temporaire de pavillons majeurs tels que Royal Air Maroc et Turkish Airlines.

Ce sont des départs de cadors du secteur aérien qui avaient laissé un vide abyssal pour les voyageurs du Gabon. Le résultat a été une flambée des prix des billets et transformant les voyages interafricains en véritable parcours du combattant. Pour pallier ce déficit, Air Peace proposera quatre rotations hebdomadaires en l’occurence les lundis, mercredis, vendredis et dimanches)via un itinéraire optimisé. Il s’agira de Lagos-Douala-Libreville-Douala-Lagos.

Air Peace à la rescousse de Libreville !

La plus grande compagnie du Nigeria entend faire de Lagos une plaque tournante majeure. Les passagers gabonais bénéficieront ainsi de connexions fluides vers une dizaine de destinations nigérianes telles Abuja, Port Harcourt et Kano. Mais aussi vers l’international, notamment Londres Gatwick et les Caraïbes dont Antigua et la Barbade. Une décision qui s’aligne sur les objectifs du Marché unique du transport aérien africain (MATAA) et de la ZLECAF.

Cette ouverture de ligne devrait tout logiquement transcender le simple cadre commercial. Autant dire que cette extension du géant Nigérian à l’Afrique centrale représente un levier social et économique puissant pour dynamiser le tourisme, fluidifier le commerce intra-africain et rapprocher les peuples. Et ce, à une période où la connectivité continentale en avait le plus besoin. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Gageons que ce rêve n’est pas de courte durée.